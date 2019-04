Juventus wint in Sardegna Arena ondanks uitpuilende ziekenboeg

Juventus heeft dinsdagavond opnieuw een zwaarbevochten overwinning geboekt. Het door blessures geplaagde elftal van Massimiliano Allegri was drie dagen na de 1-0 zege op Empoli met 0-2 te sterk voor Cagliari. Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola, Andrea Barzagli, Sami Khedira, Juan Cuadrado en Douglas Costa maken deel uit van de ziekenboeg van de Champions League-opponent van Ajax.

Juventus ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. Na dik twintig minuten profiteerde Leonardo Bonucci van matig verdedigen na een corner van Federico Bernardeschi en kopte hij de bal achter doelman Alessio Cragno: 0-1. Emre Can en Martin Caceres waren daarvoor al dicht bij een doelpunt geweest. Laatstgenoemde dwong Cragno tot de enige redding in de eerste 45 minuten.

In de tweede helft daalde het tempo van de wedstrijd aanzienlijk. Daar was Juventus meer bij gebaat dan Cagliari, dat in de eerste helft alleen via Joao Pedro voor ietwat gevaar zorgde en ook na de onderbreking niet de indruk maakte de achterstand weg te kunnen poetsen. Na een uur spelen voorkwam Cragno de 0-2 van de bezoekers. Moise Kean was enkele verdedigers te slim af, maar de doelman had door dat de jongeling de bal over hem heen wilde werken.

Juventus slaagde er lange tijd niet in om het duel in het slot te gooien. Een inzet van Bernardeschi op doel werd door Kean ongelukkig van richting veranderd en een schot van invaller Rodrigo Betancur werd tijdig geblokt, waardoor de bal een makkelijke prooi voor Cragno was. Cagliari had alleen een mislukte kopbal van Leonardo Pavoletti als weerwoord.

Vlak voor tijd tikte Kean op aangeven van Betancur alsnog de 0-2 binnen. De aanvaller, die gedurende het duel door een deel van de Cagliari-fans was bestookt met oerwoudgeluiden, vierde zijn treffer voor de fans van Cagliari. Dat leidde tot meer racistische uitingen, waardoor het duel enige tijd stillag. Juventus heeft nu achttien punten meer dan Napoli, dat woensdag bij Empoli speelt.