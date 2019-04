Man United ziet loodzwaar programma met angst tegemoet na duur verlies

Manchester United heeft dinsdagavond een bijzonder kostbare nederlaag geleden in de Premier League. Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam op bezoek bij Wolverhampton Wanderers nog wel op voorsprong, maar moest nog in de eerste helft de gelijkmaker incasseren. Kort na rust werd Ashley Young met tweemaal geel van het veld gestuurd, waarna United door een eigen doelpunt van Chris Smalling tegen een verliespartij aanliep: 2-1. United blijft voorlopig vijfde staan op de ranglijst, maar kan woensdagavond worden gepasseerd door Chelsea en de nummer vier Tottenham Hotspur, dat op dit moment net als United 61 punten heeft, zien weglopen.

United werd niet zo lang geleden nog door Wolverhampton uit het FA Cup-toernooi gekegeld (2-1 nederlaag) en de ploeg van Solskjaer leek aanvankelijk geleerd te hebben van die uitschakeling. The Red Devils begonnen prima aan de ontmoeting op Molineux en kwamen na een klein kwartier voetballen verdiend op voorsprong. Scott McTominay werd op ruim twintig meter van het doel bereikt door Fred, waarna de middenvelder Rui Patrício verschalkte met een laag en hard schot: 0-1.

Wolverhampton kwam daarna echter beter in de wedstrijd en wist de stand vrij snel weer gelijk te trekken. Raúl Jiménez had een fraaie pass in huis op Diogo Jota, waarna de Portugese aanvaller oog in oog met David de Gea doeltreffend uithaalde. De succesformatie van Nuno Espírito hield de gelijke stand vervolgens vast tot aan de rust, al had het daarvoor wel enigszins de hulp van de arbitrage nodig. Ryan Bennett leek zich in de slotminuut van de eerste helft namelijk te vergrijpen aan Romelu Lukaku, maar scheidsrechter Mike Dean zag geen heil in een strafschop.

Dean vertolkte in het eerste kwartier na de onderbreking opnieuw een hoofdrol. De arbiter toonde Young binnen vijf minuten twee gele kaarten, waardoor United nog voor het verstrijken van het uur met tien man kwam te staan. McTominay was vlak voor het wegsturen van Young overigens dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond geweest, maar zijn kopbal werd op fraaie wijze gekeerd door Rui Patrício. United wisselde verdedigend met het inbrengen van Phil Jones voor Fred en hield vervolgens lang stand.

Dertien minuten voor tijd ging het echter toch nog mis voor de manschappen van Solskjaer. Jiménez troefde Jones in de lucht af, waarna Smalling met een uiterste krachtsinspanning Leander Dendoncker van de bal af probeerde te zetten. Smalling zat echter mis en liep de bal uiteindelijk ongelukkig in eigen doel. Wolverhampton plooide daarna terug op eigen helft en gaf de overwinning uiteindelijk niet meer uit handen. The Wolves blijven met 47 punten uit 32 wedstrijden zevende staan in de Premier League. Voor United resteren competitieduels met West Ham United (thuis), Everton (uit), Manchester City (thuis), Chelsea (thuis), Huddersfield Town (uit) en Cardiff City (thuis). Tussendoor speelt men nog tweemaal tegen Barcelona in de kwartfinales van de Champions League.