De Graafschap verzuimt te scoren en krijgt het deksel op de neus

FC Groningen heeft dinsdagavond met veel moeite gewonnen van De Graafschap. Het duel in het Hitachi Mobility Stadion leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar een kwartier voor tijd wist de thuisploeg alsnog te scoren: 1-0. Door de zege stijgt Groningen naar plek negen, terwijl De Graafschap in de degradatiezone blijft bungelen.

De Graafschap begon brutaal aan de wedstrijd en was in de eerste minuten de gevaarlijkste partij. Javier Vet en Charlison Benschop hadden kansen om de score te openen, maar doelman Sergio Padt werd niet gepasseerd. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam de thuisploeg ook tot meer mogelijkheden. De schoten van Ritsu Doan bleken echter ongevaarlijk, terwijl een doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd.

De bezoekers konden via Benschop en Fabian Serrarens, die na zijn schorsing weer van de partij was, alsnog op 0-1 komen, maar de aanvallers konden het net niet vinden. In het tweede bedrijf bleven de Superboeren kansen creëren. De Trots van het Noorden wankelde lange tijd, maar een kwartier voor tijd kwam men toch op voorsprong.

Invaller Paul Gladon strafte De Graafschap af door bij een corner de openingstreffer voor zijn rekening te nemen: 1-0. De bezoekers hadden veel kansen om de weg omhoog in te slaan in de Eredivisie, maar moesten uiteindelijk met een minieme nederlaag zich tevredenstellen. Mo El Hankouri was nog dicht bij de 2-0, maar de poging van de aanvaller belandde op het aluminium.