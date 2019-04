Scorende Ryan Babel kan degradatie Fulham niet voorkomen

Fulham is gedegradeerd uit de Premier League. De Londenaren moesten dinsdagavond minimaal gelijkspelen om degradatie naar de Championship te voorkomen, maar op bezoek bij Watford ging de ploeg van manager Scott Parker met 4-1 onderuit. Met nog vijf wedstrijden voor Fulham te gaan is de achterstand met nummer zeventien Burnley onoverbrugbaar geworden voor the Cottagers.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong via Abdoulaye Doucouré. De middenvelder werd geen stroobreed in de weg gelegd toen hij richting het vijandelijke doel dribbelde en vernietigend uithaalde: 1-0. Ryan Babel maakte na een halfuur spelen gelijk. De Nederlander was het eindstation van een mooie aanval en wist doelman Ben Foster te omspelen: 1-1.

In het tweede bedrijf kwam Daryl Janmaat binnen de lijnen bij Watford. Met de verdediger in de ploeg kwamen the Hornets na een uur spelen op 2-1. Bij een afgeslagen corner was het Will Hughes die de bal vanuit de lucht in het doel ramde. Fulham moest daarna scoren om nog in leven te blijven, maar twintig minuten voor tijd viel alsnog het doek voor de bezoekers.

Andre Gray had een geweldige individuele actie in huis en wist uiteindelijk Troy Deeney voor het doel te vinden. De spits had alle ruimte en tijd om de derde treffer te maken: 3-1. Vlak daarna was het Kiko die het slotakkoord verzorgde en de 4-1 op het scorebord zette. Na Huddersfield Town is Fulham nu dus de tweede degradant van het seizoen 2018/19.