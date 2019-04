Guus Til wijst naar ‘verkeerde keus’ van teamgenoot en ‘vele wisselingen’

AZ speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk tegen Vitesse, nadat de ploeg van John van den Brom in de eerst helft nog op een 0-2 voorsprong was gekomen. Guus Til baalt stevig dat AZ het heeft weggegeven tegen de Arnhemmers. De aanvoerder wijst onder meer op een grote mogelijkheid vlak voor tijd, toen hem een kans werd ontnomen door teamgenoot Oussama Idrissi.

“Wat kan ik daar dan nog aan doen?", vraagt een geïrriteerde Til zich af in gesprek met FOX Sports. "In het voetbal maken spelers soms verkeerde keuzes." De middenvelder vond dat AZ na de rust zeer slecht speelde. “Wij waren gewoon te zwak. Zeker als je zo snel na rust al de 1-2 om je oren krijgt, dan gaat het hier bruisen. Dan gaat het publiek er achter staan, dat gebeurt in ieder stadion. Heel zuur."

"De vele wisselingen in het team hielpen daar ook niet bij, want we moesten even aanpassen. Je zag dat dat lastig voor ons was”, aldus Til. Vitesse wist dankzij onder anderen Thomas Buitink een punt te pakken. De spits wist bij zijn tweede basisplaats bij Vitesse wederom te scoren. “Het was vandaag zoals vaker: we spelen meestal één helft per wedstrijd. Vaak zijn we één helft top en één helft minder. Soms begrijp je het niet. We moeten constanter worden. Hopelijk kunnen we het tegen PSV laten zien", aldus Buitink.

Remko Pasveer stond bij Vitesse onder de lat in plaats van huurling Eduardo. “Of ik het zag aankomen? Nee, totaal niet”, reageert de doelman. “De trainer (Leonid Slutsky, red.) nam me na de training apart. Hij zei dat ik ging spelen en vroeg of ik er klaar voor was. Het was heel kort en krachtig. Ik was er helemaal niet op voorbereid dat het zou gebeuren. Ik vond ook niet dat er aanleiding voor was of iets dergelijks, maar hij wilde waarschijnlijk iets anders proberen.”