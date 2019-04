Fenomenale Isak houdt opnieuw huis in duel met zeven doelpunten

Willem II heeft dinsdagavond de vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster rekende aan de hand van uitblinker Alexander Isak af met Heracles Almelo: 3-4. Isak nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening en was tevens goed voor twee assists. Daardoor staat de Zweedse huurling nu na tien wedstrijden voor Willem II op tien doelpunten en drie assists. Willem II verstevigt zijn achtste plaats op de ranglijst door de overwinning en heeft nu nog maar twee punten minder dan Heracles, dat zevende staat.

Isak groeide afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard (3-2) uit tot de eerste speler in de geschiedenis van de Eredivisie met drie doelpunten in één wedstrijd vanaf de strafschopstip en de huurling van Borussia Dortmund gaf ook tegen Heracles zijn visitekaartje af. De jonge aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd en stond na ruim een kwartier aan de basis van de eerste grote kans van de wedstrijd. Isak zette aan voor een individuele actie, waarna hij bij de tweede paal oog had voor Vangelis Pavlidis. Laatstgenoemde had de bal voor het inschieten, maar zijn poging trof uiteindelijk de lat.

Willem II liet het initiatief aan de thuisploeg, maar kwam nauwelijks in de problemen. De Tilburgers kregen na een halfuur voetballen wel een flinke tegenvaller te verwerken: Renato Tapia raakte geblesseerd na een duel met Lerin Duarte en moest zich onmiddellijk laten vervangen. Willem II leek even van slag, maar wist in de blessuretijd van de eerste helft toch op voorsprong te komen. De voor Tapia ingevallen Pol Llonch zette Isak aan het werk, waarna de international van Zweden oog in oog met Janis Blaswich doeltreffend uithaalde.

Elf minuten na de onderbreking volgde het tweede doelpunt van Isak: het toptalent werd gelanceerd door Marios Vrousai, waarna hij het strafschopgebied binnenstormde en met een laag en hard schot de verre hoek vond: 0-2. Heracles was de kluts daarna volledig kwijt en zag Willem II in minuut 63 verder weg lopen. Isak bediende Pavlidis opnieuw, waarna de Griekse linksbuiten ditmaal wel wist te scoren. Via Marios Vrousai had Willem II vervolgens voor een vierde maal kunnen toeslaan, maar zijn schot belandde in het zijnet.

Willem II leek de punten wel in de tas te hebben, maar in de slotfase wist Heracles het toch nog spannend te maken. Brandley Kuwas tekende achttien minuten voor tijd met een schot in de korte hoek voor de 1-3, waarna Joey Konings de spanning in de wedstrijd in minuut 81 volledig terugbracht. Willem II leek drie minuten voor tijd via Vrousai alsnog de definitieve beslissing in de wedstrijd aan te brengen, na opnieuw een assist van Isak, maar Adrián Dalmau wist Heracles in de laatste minuut van de officiële speeltijd wéér dichterbij te brengen. Een wonder bleef in de blessuretijd echter uit.