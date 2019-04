Atlético Madrid - Girona eindigt voor het eerst niet in een gelijkspel

Atlético Madrid heeft dinsdagavond een zwaarbevochten zege op Girona geboekt. Het team van Diego Simeone zegevierde met 2-0 over Girona, dat vijf kwartier standhield tegen de nummer twee van LaLiga. Elk van de vijf voorgaande onderlinge ontmoetingen was in een gelijkspel geëindigd. Antoine Griezmann maakte zijn eerste doelpunt in de Spaanse competitie sinds 16 februari.

Atlético domineerde het spel in de eerste 45 minuten, maar tot de laatste vijf minuten voor rust slaagde het team van Simeone er niet om grote kansen te creëren. Het was juist Seydou Doumbia die aanvankelijk alle aandacht op eiste. De spits zette Jan Oblak tot tweemaal toe met een kopbal aan het werk en na een half uur spelen leek hij een penalty te veroorzaken. Hij werkte een scherpe voorzet van Koke in het strafschopgebied met zijn arm richting zijn eigen doelman Gorka Iraizoz, maar ook de VAR was van mening dat dit niet bewust was.

In de laatste vijf minuten van de eerste helft was Atlético dicht bij de 1-0. Een ziedende inzet van Koke vanaf een meter of dertig eindigde op het aluminium en luttele minuten later kon Álvaro Morata voorbereidend werk van José María Giménez niet verzilveren. Simeone greep tien minuten na rust in en haalde Thomas Partey naar de kant, ten faveure van Ángel Correa. Laatstgenoemde vormde een aanvalstrio met Antoine Griezmann en Morata.

Atlético bleef moeite hebben met het compacte spel van Girona, dat een kwartier voor tijd toch een tegentreffer moest toestaan. Griezmann stond niet buitenspel na een van richting veranderd schot. Hij verloor het luchtduel weliswaar van Iraizoz, die het leer echter niet goed raakte. Diego Godin kon daarna alsnog de 1-0 binnenkoppen. Diep in de extra tijd maakte Griezmann een einde aan een reeks van zeven competitieduels zonder doelpunt. Na een pass van invaller Vitolo wipte hij het leer kunstig over Iraizoz: 2-0.