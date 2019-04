De Jong geniet: ‘Heel veel trainers hadden hem allang een schop verkocht’

Henk de Jong geniet van de ontwikkeling van Delano Burgzorg. Laatstgenoemde is de laatste weken bij De Graafschap zeker van een basisplaats en beschaamt het vertrouwen van zijn trainer niet: Burgzorg was in de laatste vijf wedstrijden goed voor twee doelpunten en een assist. De Jong is dol op zijn pupil, maar erkent dat de twintigjarige buitenspeler een gebruiksaanwijzing heeft.

Burgzorg speelde dit seizoen al negentien competitiewedstrijden voor De Graafschap, maar pas sinds de jaarwisseling is hij regelmatig basisspeler. "Mooi mannetje is het. Ik denk dat heel veel trainers hem allang een schop hadden verkocht en weg hadden gedaan. Hij is ondeugend en doet ook wel eens gekke dingen, maar ik houd ervan", vertelt De Jong dinsdagavond voorafgaand aan het duel met FC Groningen voor de camera van FOX Sports. "Gelukkig heb ik goed op hem gepast en hij is ook echt bijgedraaid."

De Jong noemt Burgzorg ‘heel apart’. "Je kon altijd al zien dat hij wat had, dus daar geniet ik altijd ook van. Maar ik moest hem ook een aantal keer echt goed aan de oren trekken", legt de oefenmeester van De Graafschap uit. De Jong gebruikte Burgzorg voor de winterstop louter als invaller. "Mensen vroegen me waarom ik hem nog niet in de ploeg zette, maar dat kon gewoon nog niet. Nu kan het wel en nu moet die ook blijven staan."

De Graafschap staat momenteel op een zestiende plaats in de Eredivisie. De Doetinchemmers hebben zeven punten meer dan hekkensluiter NAC Breda; de nummer vijftien Excelsior heeft één punt meer. "Hij wordt steeds beter, net als Youssef El Jebli. Daarom moeten we ook in de Eredivisie blijven, dan worden ze nog sterker", besluit De Jong.