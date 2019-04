AZ geeft zeker lijkende zege uit handen; Ödegaard tovert na rust

Vitesse en AZ hebben dinsdagavond in Arnhem de punten gedeeld. AZ leidde bij rust met 0-2 door doelpunten van Ron Vlaar en Teun Koopmeiners, maar zag de thuisploeg in de tweede helft toch nog langszij komen: 2-2. AZ behoudt zijn derde plaats deze speelronde hoe dan ook, maar Feyenoord kan de Alkmaarders donderdag bij een overwinning op sc Heerenveen weer naderen tot op één punt. Vitesse heeft door het punt de zesde plaats voorlopig overgenomen van Heracles Almelo, maar kan later vanavond weer een plekje zakken.

AZ speelde een uitstekende eerste helft en ging uiteindelijk met een 0-2 voorsprong aan de thee. De score werd al na zeven minuten geopend door Vlaar: uit een hoekschop van Fredrik Midtsjö kopte de ervaren centrumverdediger de bal voorbij Remko Pasveer. Laatstgenoemde kreeg in het doel van Vitesse de voorkeur boven Eduardo, die op de reservebank zat. Bij AZ ontbrak Calvin Stengs vanwege een blessure en Adam Maher vanwege een schorsing, maar de ploeg van trainer John van den Brom had in de eerste helft vrij weinig te duchten van een armzalig Vitesse, dat het overigens wel moest stellen zonder de geblesseerde Bryan Linssen.

AZ kon naar hartenlust combineren en was na ongeveer een halfuur voetballen dicht bij een tweede treffer. Oussama Idrissi werd op links aan het werk gezet door Midtsjö, maar het schot van de Marokkaans international miste vervolgens kracht. Kort erna werd een kopbal van Björn Johnsen ternauwernood onder de lat weggetikt door Pasveer. Maikel van der Werff kopte vervolgens aan de overzijde op de lat op aangeven van Martin Ödegaard, alvorens Koopmeiners in de voorlaatste minuut van de eerste helft voor de 0-2 tekende. De verdediger mocht van grote afstand aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal uiteindelijk fraai buiten het bereik van Pasveer tegen de touwen.

Het bezoek leek zo op weg naar een simpele overwinning, maar de aansluitingstreffer van Vitesse liet na de onderbreking slechts drie minuten op zich wachten. Matus Bero kreeg de bal uit een hoekschop met enig fortuin voor de voeten, waarna de Slowaakse middenvelder Marco Bizot van dichtbij verschalkte: 1-2. Het doelpunt gaf Vitesse een boost. De ploeg van Leonid Slutsky nam het heft stevig in handen en was rond het uur bijzonder dicht bij de gelijkmaker. De in de tweede helft fantastisch spelende Ödegaard kon vanaf een meter of dertien vrij uithalen, maar diens schot scheerde uiteindelijk rakelings naast het doel van Bizot. Halverwege de tweede helft was Ödegaard opnieuw betrokken bij een goede kans voor Vitesse: nadat hij Koopmeiners het bos in had gestuurd, vuurde hij over.

Kort erna vertolkte de videoscheidsrechter (VAR) een hoofdrol. Allard Lindhout kende Vitesse een strafschop toe na een overtreding van Midtsjö op Bero, maar de arbiter besloot na communicatie met de VAR de bal uiteindelijk net buiten de zestien neer te leggen. Ödegaard schoot uit de vrije trap die volgde op de vuisten van Bizot, waarna Max Clark uit de rebound de paal raakte. Aan de overzijde had AZ de genadeklap uit kunnen delen: Guus Til kopte op aangeven van Jonas Svensson op de lat en Albert Gudmundsson stuitte op Pasveer. Vitesse hield daardoor zicht op een resultaat en dertien minuten voor tijd mochten de Arnhemmers eindelijk de gelijkmaker vieren. Van der Werff bracht de bal in het strafschopgebied, waarna Thomas Buitink het leder in één keer verlengde en Bizot kansloos liet. In de slotfase maakte met name Vitesse jacht op de overwinning, maar de 3-2 blijf uiteindelijk uit.