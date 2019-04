Real Madrid pompt half miljard euro in ‘het beste stadion ter wereld’

Real Madrid heeft dinsdag de plannen onthuld voor de renovatie van het Santiago Bernabéu. Het stadion, dat 72 jaar geleden werd geopend, wordt de komende jaren grondig onder handen genomen en wordt volgens voorzitter Florentino Pérez 'een groot project voor de toekomst van de club en stad', zo liet hij weten tijdens een persconferentie over het vernieuwde stadion.

Het stadion van de Koninklijke werd door de jaren heen al meerdere keren gerenoveerd en krijgt nu opnieuw een grote beurt. De kosten zijn niet mals: een half miljard euro. "Toen we bij de club kwamen hebben we de verantwoordelijkheid genomen over twee projecten", vertelt Pérez. "We zullen het stadion renoveren en gaan aan de slag met het Ciudad Deportivo de Valdebebas", oppert de 71-jarige Spanjaard over het Bernabéu en het trainingscomplex van de Spaanse topclub.

Real Madrid is echter al een hele tijd bezig met de plannen voor het vernieuwde onderkomen. "In 2009 hebben we onze dromen vormgegeven en in mei 2017 was het speciale plan eindelijk verbeterd. Het stadion wordt moderner, comfortabeler, veiliger en nog meer toegelegd op entertainment en ontspanning. Het zit boordevol met geavanceerde techniek. Met een locatie in het hart van Madrid wordt dit stadion het beste stadion ter wereld", aldus een enthousiaste Pérez.

De clubleiding kondigde zeven jaar geleden de plannen al aan. Door problemen met de financiering moest de ingangsdatum diverse keren worden uitgesteld. Grootste aanwinsten zijn een uitschuifbaar dak, een 360 gradenbeeldscherm, een dakterras en tal van winkels en uitgaansgelegenheden.

De renovatie van het enorme stadion in de Spaanse hoofdstad gaat ongeveer vier jaar duren. De supporters van Real Madrid zullen echter weinig merken van de werkzaamheden. De capaciteit van 81.000 fans blijft ongewijzigd en Real kan gewoon in het stadion blijven spelen. Vorig jaar maakte stadsgenoot Atlético Madrid ook de overstap naar een nieuw stadion. De rivaal van Real liet het Vicente Calderón achter zich voor het Wanda Metropolitano.