‘Real Madrid en Ajax waren mijn droomclubs toen ik opgroeide’

Dusan Tadic geniet nog altijd van de overwinning van Ajax op Real Madrid. In de achtste finales van de Champions League wonnen de Amsterdammers met 1-4 in het Santiago Bernabéu en de aanvallende middenvelder was in die wedstrijd trefzeker. Nu wacht een dubbele ontmoeting met Juventus en daar heeft Tadic bijzonder veel zin in.

Tadic verruilde Southampton afgelopen zomer voor Ajax en is met zijn ploeg nog actief op drie podia. De overwinning in Madrid zal hem altijd bijblijven. "Dat was in één woord geweldig. Voor mij en voor iedereen die van Ajax houdt", vertelt de Serviër in gesprek met Helden. "Ik hoop dat onze reis nog lang gaat duren en dat we nog veel successen gaan beleven met dit team. Dat gevoel zit voor mij heel diep."

De wedstrijd tussen de Koninklijke en Ajax was voor Tadic extra bijzonder. "Real en Ajax waren mijn droomclubs toen ik als kind opgroeide in Servië. Dat maakte de wedstrijden tegen Real in de Champions League voor mij zo extreem bijzonder", vervolgt Tadic, die grote plannen heeft met zijn club. "We willen allemaal terug naar de plek waar Ajax thuishoort en dat is in de absolute top van Europa."

De ex-speler van onder meer FC Groningen en FC Twente heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot de zomer van 2022, maar weet dat er teamgenoten zullen vertrekken na dit seizoen. "Natuurlijk zou ik deze groep graag bij elkaar willen houden, maar in het voetbal kun je nooit zeggen dat je honderd procent zeker een club trouw blijft. Het is erg belangrijk dat we ons allemaal realiseren dat we bij Ajax met een mooi project bezig zijn."