Ajax betaalt bijna helft van alle makelaarscommissies in Nederland

De Nederlandse profclubs hebben in het seizoen 2017/18 ruim 24 miljoen euro betaald aan makelaarscommissies, zo weet Voetbal International dinsdagmiddag te melden. Het weekblad schrijft dat op basis van berekeningen van de KNVB is gebleken dat Ajax verreweg het hoogste bedrag heeft afgedragen aan zaakwaarnemers.

De Amsterdammers keerden in het afgelopen seizoen bijna 10,4 miljoen euro uit aan makelaarscommissies en nemen daarmee het leeuwendeel van het bedrag voor hun rekening. Nummer twee Feyenoord komt met een uitgavenpost van 2,9 miljoen niet in de buurt van de bestedingen van de aartsrivaal.

PSV is de nummer drie op de lijst en de Eindhovenaren hebben 2,2 miljoen uitgegeven aan makelaarskosten. Zij worden op de voet gevolgd door Vitesse, dat op een bedrag van bijna 2,1 miljoen uitkomt. AZ maakt de top vijf vol met een som van ruim 1,5 miljoen.

Het is de derde keer dat de voetbalbond deze cijfers naar buiten heeft gebracht en ten opzichte van drie seizoenen geleden, toen het totaalbedrag uitkwam op negen miljoen, is er een sterke stijging waar te nemen. In het seizoen 2016/17 werd er achttien miljoen euro uitgegeven aan zaakwaarnemers. Telstar is volgens de jongste cijfers overigens de club die het minste geld kwijt was aan makelaarskosten: de Witte Leeuwen betaalden in het afgelopen seizoen elfduizend euro.