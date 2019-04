‘Gertjan Verbeek liet kans lopen om terug te keren in Eredivisie’

Gertjan Verbeek zit sinds hij in maart vorig jaar werd ontslagen bij FC Twente zonder club, maar het lijkt erop dat hier onlangs verandering in had kunnen komen. De Telegraaf meldt dinsdagmiddag namelijk dat de 56-jarige oefenmeester onlangs een aanbieding ontving van NAC Breda om daar, na het vertrek van Mitchell van der Gaag, het seizoen af te maken.

Volgens de ochtendkrant werd Verbeek op de zondag voordat Van der Gaag twee weken geleden besloot op te stappen door interim-directeur Nicole Edelenbos gepolst naar zijn beschikbaarheid. De trainer had echter weinig trek in het aanbod om voor de laatste acht wedstrijden van het seizoen het roer over te nemen in het Rat Verlegh Stadion en bedankte daarom voor de eer.

De keuze van de Parel van het Zuiden viel vervolgens op Ruud Brood, die tien dagen geleden werd aangesteld als nieuwe trainer. Onder leiding van de oud-speler van de Bredanaars werd afgelopen weekend gelijkgespeeld tegen VVV-Venlo, maar veel schoot NAC niet op met dit resultaat. De club bezet momenteel de laatste plek in de Eredivisie en de achterstand op nummer zeventien FC Emmen is met zeven punten fors te noemen.