‘Barça herinnert ons daar gelukkig aan, want het voetbal is stervende’

Hatem Ben Arfa staat bekend om zijn dribbelkwaliteiten en frivole spel en de Fransman geniet zelf ook van dergelijke eigenschappen bij andere spelers. De spelmaker van Stade Rennes luidt nu echter de noodklok, omdat hij vindt dat dergelijke aspecten een steeds kleinere rol spelen in het hedendaagse voetbal. Als voorbeeld van hoe het volgens hem wel moet wijst hij naar Barcelona, dat volgens Ben Arfa dergelijke kwaliteiten nog hoog in het vaandel heeft staan.

“Ik bewonder hen vanwege hun speelstijl en vanwege de manier waarop zij plezier hebben op het veld. De manier waarop zij voetballen, de controle en het plezier, zo hoort het”, vertelt hij aan France 3. “Er wordt nu te veel verdedigd. Er wordt veel aan tactiek gedaan, maar dat zou slechts de basis moeten zijn. Barcelona is er gelukkig om ons daaraan te herinneren, want het voetbal is stervende. Dat zag je al op het WK, het spelplezier is verdwenen.”

‘Stop met jezelf als Lionel Messi te zien, je bent geen Lionel Messi’

Hatem Ben Arfa was onlangs het onderwerp van een aflevering van onze 'Opgebloeid'-rubriek. Lees artikel

De 32-jarige Ben Arfa ziet het dus somber in en de dribbelaar weet ook nog niet waar zijn eigen toekomst ligt. Rennes en de middenvelder hebben de optie om zijn aflopende contract met een seizoen te verlengen, maar Ben Arfa sluit een vertrek ook niet uit: “Dat kan ik jullie nu nog niet vertellen, ik heb nog niets besloten over het aankomende seizoen.”

“Wat zeker is, is dat ik plezier wil hebben. Daar hangt mijn beslissing van af. Of ik nou blijf of vertrek, naar welke club dan ook, zal bepaald worden door het plezier dat ik voel op het veld. Als ik geen goede optie kan vinden of er niets is dat mijn aandacht trekt, stop ik ermee. Anders ga ik door, het gaat allemaal om het plezier. Maar ik voel me wel goed bij Rennes”, sluit hij af.