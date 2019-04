Barcelona moet vrezen voor Engelse belangstelling

Dat Chelsea een transferverbod opgelegd heeft gekregen, betekent slecht nieuws voor Tiemoué Bakayoko. Ondanks dat the Blues en AC Milan reeds een akkoord hadden over een transfer van 38 miljoen euro, moet hij toch terugkeren naar Londen. (Daily Express)

De momenteel door Everton aan Anderlecht verhuurde Yannick Bolasie kan komende zomer weer terugkeren in Engeland. Als Leeds United naar de Premier League promoveert, wil men de Congolese vleugelaanvaller graag binnenhalen. (Daily Express)