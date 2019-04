‘Het is niet heel serieus met Ajax, vooral bedoeld om de prijs op te drijven’

Ajax en PSV worden de laatste dagen wederom in verband gebracht met Edson Álvarez. De 21-jarige verdediger annex defensieve middenvelder staat al langere tijd op de radar van de Nederlandse topclubs en momenteel zouden er ontwikkelingen inzake een mogelijke transfer naar Europa zijn. Mike Verweij benadrukt echter dat de speler van Club América bij Ajax slechts 'een optie' is.

De clubwatcher van De Telegraaf zegt bij de voetbalpodcast van de krant dat de Mexicaan al een tijdje in beeld is bij Ajax. "Er is vorig jaar al gesproken, maar het is niet heel serieus. Hij is bij Ajax een van de opties en ik denk dat het vooral bedoeld is om de prijs op te drijven", laat de journalist weten. Kik Pierie van sc Heerenveen staat hoger op het lijstje, zo klinkt het.

"Ajax is veel meer op zoek naar een linksbenige verdediger die ook als linksback kan spelen. Daarom de naam Pierie, maar er wordt ook in Zuid-Amerika gekeken. Ik denk dat er een beetje wordt voorgesorteerd naar Daley Blind op het middenveld”, aldus Verweij. Naast Ajax en PSV zouden ook onder meer Fiorentina, Internazionale en Atalanta belangstelling hebben voor de international.

Ook Jan Vertonghen en Toby Alderweireld worden gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, maar Verweij stelt dat beide verdedigers van Tottenham Hotspur momenteel niet zitten te wachten op een hereniging met de Amsterdamse club. "Vertonghen is wel gepolst, maar hij en Toby Alderweireld vinden het op dit moment te vroeg om terug te keren", zo geeft Verweij aan.