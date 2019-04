Slagvaardig Ajax komt na Dani de Wit weer met contractnieuws

Ajax en Noa Lang hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo melden de Amsterdammers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. Lang lag nog tot komende zomer vast in de Johan Cruijff ArenA, maar is nu tot de zomer van 2021 verbonden aan de club. In de overeenkomst is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Lang speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van de huidige nummer twee van de Eredivisie. Op 26 september 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd in de TOTO KNVB Beker tegen Te Werve: 0-7. Tot nu toe speelde de international van Oranje Onder-20 drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

De aanvallende middenvelder speelde tot nu toe 34 officiële wedstrijden in Jong Ajax, waarin hij 7 doelpunten maakte. Met Jong Ajax werd hij in het seizoen 2017/18 kampioen van de Eerste Divisie. Eerder op de dinsdag meldde Ajax al dat Dani de Wit zich langer heeft verbonden aan de club. De middenvelder ligt nu eveneens tot de zomer van 2021 vast in Amsterdam.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars is achter de schermen druk bezig om de selectie voor volgend seizoen in kaart te brengen. De contractverlengingen van De Wit en Lang volgen na het nieuws dat ook onder anderen André Onana, Klaas-Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui hun krabbel hadden gezet. In de komende weken kan er nog meer contractnieuws uit Amsterdam worden verwacht.