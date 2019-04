Dani de Wit zet handtekening onder nieuw contract bij Ajax

Dani de Wit heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige middenvelder lag in Amsterdam nog vast tot medio 2020, maar heeft zich nu voor een extra jaar aan de club verbonden. De Wit speelde dit seizoen tot dusver negen wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

Ajax haalde De Wit in 2006 op achtjarige leeftijd weg bij amateurclub KGB uit Bovenkarspel. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in februari 2017 bij Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal. Een jaar later volgt op 25 februari 2018 in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) zijn eerste optreden in de hoofdmacht. Tot dusver heeft De Wit tien wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld.

Voorlopig moet de middenvelder het voornamelijk stellen met optredens in Jong Ajax, voor wie hij tot dusver 53 wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor 18 doelpunten en 10 assists. Doordat De Wit nu zijn handtekening onder een nieuw contract gezet heeft, is hij tot medio 2021 aan Ajax verbonden.