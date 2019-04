Feyenoord staat ‘negatief’ tegenover nieuwe wijzigingen in programma

De KNVB heeft het speelprogramma in de Eredivisie andermaal op de schop gegooid wegens het Champions League-avontuur van Ajax. De wijzigingen zijn doorgevoerd met het oog op de halve finale van het miljardenbal, die de Amsterdammers moeten zien te bereiken ten koste van Juventus. Twee competitiewedstrijden van Ajax zijn om die reden met een dag vervroegd.

De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is van zondagmiddag 21 april naar zaterdagavond 20 april gehaald. Het betekent tegelijkertijd dat Feyenoord - AZ, dat nu op dezelfde avond wordt afgewerkt, een uurtje later begint: 20.45 uur in plaats van 19.45 uur. In de midweekse speelronde die enkele dagen later wacht, is het thuisduel van Ajax met Vitesse ook een dag naar voren gehaald.

Het betekent dat de Arnhemmers niet op woensdagavond 24 april, maar op dinsdagavond 23 april naar de Johan Cruijff ArenA moeten. Ook deze verschuiving heeft invloed op een wedstrijd van Feyenoord: de uitwedstrijd tegen NAC Breda begint nu niet om 18.30 uur, maar om 20.45 uur. Ook de aanvangstijd van AZ - Heracles Almelo op dinsdagavond is met een uurtje vervroegd, van 20.45 uur naar 19.45 uur.

De KNVB wil Ajax op deze manier een optimale voorbereiding geven op een eventuele halve finale van de Champions League, door twee volledige etmalen tussen competitiewedstrijden en de halve finale (en de return) van de Champions League laten zitten. Daarnaast moet er in de competitieplanning rekening gehouden worden met de wensen van FOX Sports, waardoor wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord geen overlap mogen hebben.

Feyenoord laat via de officiële kanalen weten ‘negatief’ tegenover de wijzigingen te staan en heeft dit aangekaart bij de KNVB. “De wijziging van het aanvangstijdstip voor het thuisduel met AZ komt op een laat moment voor seizoenkaarthouders en supporters die al losse kaarten hebben gekocht. Het late tijdstip is voor onze jonge supporters bovendien ongunstig. Daarnaast zijn er ook veel supporters die nog een lange terugreis voor de boeg hebben”, zo stelt Feyenoord.

Ook FC Groningen laat via de officiële kanalen weten 'ongelukkig' te zijn met de verplaatsing van het thuisduel met Ajax. "Wij beseffen heel goed dat supporters, die reeds een kaart hebben voor deze wedstrijd, mogelijk gedupeerd worden omdat ze door de verplaatsing deze wedstrijd alsnog moeten missen. Dat vinden wij uitermate vervelend. De KNVB heeft ons een aantal weken terug op de hoogte gebracht van de overweging om wedstrijden te verplaatsen, waaronder die van ons tegen Ajax", laat algemeen directeur Hans Nijland weten.

"In het algemeen belang van het Nederlands voetbal stonden wij er destijds voor open om hierin mee te denken. Wij hebben toen wel aangegeven dat we een eventuele verplaatsing ruim vóór de start van de vrije kaartverkoop wilden horen. Minder dan drie weken voordat de wedstrijd wordt gespeeld, is deze alsnog verplaatst naar zaterdag. Zeer teleurstellend", besluit Nijland. FC Groningen biedt supporters die niet op zaterdag kunnen de mogelijkheid om hun geld terug te krijgen.