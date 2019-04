Casillas vergelijkt: ‘Hij was ook niet iemand die graag de spotlights opzocht’

Zinédine Zidane keerde afgelopen maand terug als trainer van Real Madrid, de post die hij afgelopen zomer nog verliet. De eerste twee wedstrijden van de Koninklijke onder het bewind van de Fransman werden beide gewonnen. Iker Casillas laat zich lovend uit over Zidane en vergelijkt hem met Vicente del Bosque.

“Het is niet gemakkelijk om de stap van speler naar trainer te maken. Als je een van de beste spelers aller tijden bent geweest, lijkt het alsof die stap heel gemakkelijk is. Maar we hebben al een aantal keer gezien dat dit niet altijd het geval is. Zidane lijkt de situatie altijd onder controle te hebben. Hij is een jonge trainer, die in contact staat met zijn spelers. Het lijkt alsof hij het mooi vindt dat ze supersterren zijn”, zo tekent Goal op uit de mond van Casillas.

“Als ik hem op persconferenties zie, doet hij me denken aan Del Bosque”, stelt de doelman van FC Porto. Casillas werkte bij Real Madrid en de nationale ploeg van Spanje samen met de 68-jarige oefenmeester. “Vicente was ook niet iemand die graag de spotlights opzocht, hij liet dat liever aan zijn spelers. Toen hij bij Real Madrid werkte, deed hij een beetje hetzelfde als wat Zidane nu bij de club doet.”

In de tweede termijn van Zidane bij Real Madrid won de Koninklijke tot dusver van Celta de Vigo (2-0) en Huesca (3-2). Woensdagavond staat voor de formatie uit de Spaanse hoofdstad de ontmoeting met Valencia in het Mestalla op het programma, waarna komende zaterdag het treffen met Eibar wacht. Real Madrid bezet momenteel de derde plaats in LaLiga, met een achterstand van twee punten op nummer twee Atlético Madrid.