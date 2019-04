‘Ze hebben 800 miljoen geïnvesteerd en liggen nog steeds mijlenver achter’

Ole Gunnar Solskjaer werd vorige week definitief aangesteld bij Manchester United. Onder het bewind van de Noor moeten the Red Devils volgend seizoen weer een serieuze gooi doen naar de titel in de Premier League. Gary Neville stelt dat er veel werk verzet moet worden bij Manchester United en denkt dat het aanstellen van een director of football daarin kan helpen.

“In de laatste zes of zeven jaar heeft Manchester United ruim achthonderd miljoen euro geïnvesteerd en ze liggen nog steeds mijlenver achter op Liverpool en Manchester City, als je naar de ranglijst kijkt. Je moet dus kijken hoe dat gat gedicht kan worden. Het gebeurt nu door de spirit die Solskjaer binnen het team gecreëerd heeft, maar ze hebben ook betere spelers op het veld nodig. Alleen dan kan je concurreren met Liverpool en City”, zegt Neville tegenover Sky Sports.

Manchester United bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League, met evenveel punten als nummer vier Tottenham Hotspur. De achterstand op Liverpool bedraagt momenteel achttien punten, al hebben the Reds een wedstrijd meer gespeeld. “Er is heel, heel veel werk te verzetten bij United. Er zijn vier of vijf spelers met een aflopend contract, die Solskjaer zal willen houden. Daarnaast moeten er vier of vijf spelers bijkomen, terwijl er ook een dergelijk aantal zal moeten vertrekken.”

“Dat betekent dat je komende maanden te maken krijgt met twaalf levenssituaties: vier spelers tekenen een nieuw contract, vier spelers komen binnen en vier spelers proberen zoveel mogelijk geld eruit te krijgen bij hun vertrek. Daar heb je eigenlijk een goede wheeler-dealer voor nodig, iemand die de situatie regelt achter de schermen”, stelt Neville, doelend op een zogenaamde director of football. “Bij United zijn dit soort zaken de laatste jaren niet bepaald goed gegaan. Het is een enorme taak en niet die van Solskjaer. Hoe daarmee omgesprongen wordt, zal het succes in de toekomst bepalen."