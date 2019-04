‘Als trainer van NAC ben ik op een internetsite een keer met de dood bedreigd’

Ruud Brood werd een week geleden aangesteld als de nieuwe trainer van NAC Breda. Na Leo Canjels, Kees Zwamborn, Ton Lokhoff, John Karelse en Nebojsa Gudelj is hij de zesde oud-speler van de club die later als trainer terugkeert bij de Parel van het Zuiden. Karelse, die tussen 2011 en 2012 de eindverantwoordelijke was in het Rat Verlegh Stadion, weet dat een verleden als speler niet altijd een garantie op succes is.

“NAC is geen makkelijke club om trainer te zijn. Niet vanwege de druk van de media en supporters, nee joh. De slechte organisatie, dat is het probleem. Zonder goede mensen in het bestuur, lukt het een trainer niet”, zegt Karelse in gesprek met BN DeStem. De oud-doelman speelde veertien seizoenen in het shirt van NAC en keerde later eerst als assistent-trainer terug bij zijn jeugdliefde. Als trainer moest hij al na een halfjaar het veld ruimen in Breda.

“In eerste instantie is je verleden als speler een voordeel omdat je een bepaalde gunfactor heb”, vervolgt de oud-doelman. “Helaas leven we in een tijd dat het vrij asociaal geworden is. Als trainer van NAC ben ik op een internetsite een keer met de dood bedreigd. Bij de officier van justitie heb ik face-to-face met die man gezeten. Een enorme lamzak, hij was ook nog eens jeugdleider. Omdat mijn familie er last van had, heb ik aangifte gedaan. Niemand houdt er rekening mee dat trainers gewoon mensen zijn.”

Dat Brood al ervaring heeft bij onder meer Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade en NEC maakt volgens Karelse een behoorlijk verschil. “Kilometers maken, daar gaat het om. Met de kennis van nu, had ik het anders gedaan. Toch moet ook Ruud opboksen tegen een situatie die niet ideaal is: eerst geen organisatie, nu een nieuwe organisatie”, stelt Karelse. Brood staat voor de loodzware taak om hekkensluiter NAC te behoeden voor degradatie. De 56-jarige oefenmeester debuteerde afgelopen weekeinde met een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo, waardoor de achterstand op de nacompetitieplaatsen nog zeven punten bedraagt.