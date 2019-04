‘Positie Jack de Gier onhoudbaar na afstraffing NEC tegen Jong AZ’

Jack de Gier moet vrezen voor zijn ontslag als trainer van NEC. Na de 4-0 nederlaag van maandagavond tegen laagvlieger Jong AZ is de club uit Nijmegen afgezakt naar de veertiende plaats op de ranglijst. Omroep Gelderland schrijft dat de positie van de trainer onhoudbaar lijkt geworden door de tegenvallende resultaten. De verliespartij tegen de beloften van AZ was alweer de derde nederlaag op rij en promotie naar de Eredivisie is ver weg.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de positie van De Gier zwaar onder druk staat. Na een goede start van het seizoen volgde vanaf oktober een zwakke reeks, waarna technisch directeur Remco Oversier wred geslachtofferd. Omdat de prestaties uitbleven dreigde het ontslag van De Gier, maar omdat de clubleiding en spelers achter de trainer stonden mocht hij aanblijven. De club overwoog om de samenstelling van de technische staf te veranderen, maar De Gier gaf aan dat hij hoe dan ook verder wilde met zijn assistenten Patrick Pothuizen en Adrie Bogers.

De technische staf werd uitgebreid met performance manager Michael Lindeman, terwijl in januari spelers als Ferdy Druijf, Mattijs Branderhorst en Jordy Bruijn werden aangetrokken. De lijn naar boven werd ingezet en NEC klom van de vijftiende naar de negende plaats. Maar door nederlagen tegen Sparta Rotterdam, Jong Ajax en Jong AZ is plaatsing voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie ver weg. Na de grote nederlaag tegen de talenten van AZ moet De Gier vrezen voor zijn ontslag. De clubleiding gaat dinsdag in gesprek over het functioneren van de trainer.

Mocht De Gier zijn ontslag krijgen, dan is het onduidelijk wie het seizoen tot een goed einde moet brengen. Ron de Groot en Bogers beschikken over de juiste papieren. Echter, mogelijk verklaart Bogers zich solidair aan De Gier, terwijl De Groot eerder liet weten dat hij nooit meer hoofdtrainer wil zijn. Laatstgenoemde is momenteel trainer van Jong NEC.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.