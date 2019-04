De opmerkelijke reeks van kaartenkoning Sergio Ramos tegen Valencia

Valencia startte het nieuwe kalenderjaar met twee nederlagen, maar daarna rechtten de Oost-Spanjaarden de rug. In een reeks van twintig officiële duels werd alleen van Getafe verloren, in het kader van de Copa del Rey: elf zeges, acht remises. Real Madrid won de laatste drie ontmoetingen, al dan niet toevallig sinds de rentree van Zinédine Zidane op de bank. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in Mestalla, woensdagavond vanaf 21.30 uur.

O Real Madrid verloor slechts twee van zijn laatste negentien competitiewedstrijden tegen Valencia: elf zeges, zes remises. Deze twee nederlagen waren wel in Mestalla.

O Valencia stapte in maar één van de laatste vier thuisduels met Real Madrid in LaLiga als verliezer van het veld: twee zeges, een remise. Alle vijf voorgaande visites van Real aan Mestalla in competitieverband waren voor los Che in een nederlaag geëindigd.

O Slechts twee clubs scoorden minimaal vijf keer in een competitiewedstrijd in Mestalla in de 21e eeuw. Real Sociedad deed dat één keer en Real Madrid driemaal: 1-5 in 2007, 3-6 in 2011 en 0-5 in 2013.

O Real Madrid won elk van zijn laatste vijf uitwedstrijden in LaLiga. Daarin kwamen de Madrilenen tot vijftien treffers: de beste reeks sinds oktober 2017 (dertien goals).

O Geen enkel team in LaLiga heeft tot dusver in 2018/19 minder tegentreffers binnen het zestienmetergebied geïncasseerd dan Valencia: negentien, evenveel als Atlético Madrid. Real Madrid en Atlético zijn de teams die nog geen enkel tegendoelpunt buiten het strafschopgebied moesten slikken.

O Karim Benzema was bij zes van de laatste acht doelpunten van Real Madrid in LaLiga betrokken: drie doelpunten en drie assists.

O Real Madrid is de favoriete opponent van Dani Parejo in LaLiga. De captain van Valencia was bij elf doelpunten (zes assists, vijf goals) in achttien competitieduels betrokken; meer dan tegen welke tegenstander dan ook.

O Van de zeven teams waartegen Sergio Ramos de meeste duels in LaLiga heeft gespeeld, is Valencia de enige waartegen de verdediger in 23 ontmoetingen nog nooit een rode kaart ontving. Ramos is met twintig rode kaarten de absolute kaartenkoning van LaLiga.

O Valencia-coach Marcelino won in zijn trainersloopbaan slechts één van zijn acht thuisduels met Real Madrid in LaLiga: een remise, zes nederlagen. Dat was een 1-0 overwinning in december 2015, als trainer van Villarreal.

O Zinédine Zidane verloor als trainer maar één van zijn vijf competitiewedstrijden tegen Valencia: drie zeges, een remise. Dat was zijn eerste bezoek aan Mestalla in februari 2017: 2-1.