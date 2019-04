Dusan Tadic wacht krachttoer om dichter bij Luis Suárez te komen

FC Emmen wacht al bijna twee maanden op een overwinning. Sinds de 3-2 zege op ADO Den Haag op 10 maart leed het team van Dick Lukkien vijf nederlagen en werd alleen tegen Heracles Almelo een punt gepakt: 1-1. Ajax herstelde zich afgelopen zondag tegen PSV (3-1) goed van de misstap tegen AZ. De 1-0 nederlaag in Alkmaar stopte een serie van zes officiële zeges op rij. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Oude Meerdijk, woensdagavond vanaf 20.45 uur.

O FC Emmen en Ajax ontmoeten elkaar voor de tweede keer in de geschiedenis in een officieel duel; de ontmoeting eerder dit seizoen eindigde in 5-0 voor de Amsterdammers.

O Ajax won de laatste twaalf Eredivisie-duels met een promovendus met een totaal doelsaldo van 48-3. De hoofstedelingen verspeelden op 8 mei 2016 voor het laatst punten tegen een gepromoveerd team: 1-1 tegen De Graafschap.

O FC Emmen kwam dit Eredivisie-seizoen tegen veertien van de zeventien tegenstanders tot scoren; alleen Ajax (een duel), PEC Zwolle (twee duels) en Willem II (een duel) hielden de Emmenaren tot dusver van scoren af.

O Ajax liet in 2019 al negen punten liggen in uitduels in de Eredivisie: een zege, drie nederlagen. Dat zijn er slechts twee minder dan in heel 2018: dertien zeges, een remise en drie nederlagen.

O FC Emmen leed vijf nederlagen in de laatste zes Eredivisie-duels (een remise); één meer dan in de twaalf competitiewedstrijden daarvoor (vier zeges, vier remises).

O Bij een zege van Ajax maakt de club een einde aan een reeks van 1060 dagen die de Amsterdammers niet afsloten als koploper van de Eredivisie. Dat is de langste reeks in de clubhistorie van de Amsterdammers.

O FC Emmen is al vijtien Eredivisie-duels zonder een clean sheet; de langste lopende reeks van alle huidige teams in de competitie.

O Dusan Tadic (twintig goals, acht assists) is de eerste Ajax-speler met 28 goals of assists in een Eredivisie-seizoen sinds Arek Milik in 2015/16 (ook 28). De laatste Ajacied met meer was Luis Suárez in 2009/10: 52.

O FC Emmen kreeg dit Eredivisie-seizoen meer goals tegen in de eerste helft dan elk ander team (30) en ontmoet met Ajax het team met minimaal tien goals meer voor rust dan alle andere teams (38).



O Kjell Scherpen’s reddingspercentage in de Eredivisie na de winterstop is 54 procent. Dat is het laagste van alle doelmannen in 2019 met meer dan één wedstrijd achter de rug.