Ten Hag geprezen om wisselbeleid tegen PSV: ‘Echt geweldig’

Ajax won zondag met 3-1 van PSV en dat hebben de Amsterdammers volgens Valentijn Driessen mede te maken aan de door Erik ten Hag doorgevoerde wissels. Ondanks dat de thuisploeg ruim een halfuur met een man minder speelde door een rode kaart van Noussair Mazraoui, slaagde Ajax erin om de drie punten in de Johan Cruijff ArenA te houden. Met name het wisselen van Hakim Ziyech ten faveure van Rasmus Kristensen levert Ten Hag een groot compliment op.

"Ik vond z'n wissels uitstekend. Echt geweldige wissels", laat de chef voetbal van De Telegraaf weten bij Natafelen. Ten Hag wilde direct ingrijpen nadat Mazraoui met rood van het veld ging, maar kon zijn wissel pas doorvoeren nadat Luuk de Jong de 1-1 had gemaakt. “Die Angelino was de gevaarlijkste aanvaller. Daar reageerde hij direct op", aldus Driessen. "Hij kwam eerst met Veltman omdat Mazraoui rood kreeg. Daarna bracht hij Kristensen in. Hij durfde ook Ziyech eruit te halen.”

Met name het wisselen van Ziyech wordt gewaardeerd door Driessen. De Marokkaans international was zichtbaar teleurgesteld in het besluit van de trainer, maar daar had Ten Hag geen boodschap aan. “Na afloop zei hij ook dat Ziyech niet geblesseerd was, maar dat het een tactische wissel was. Hij wilde ook de diepgang houden met Neres.” Ten Hag bracht ook Lisandro Magallán binnen de lijnen en met extra verdedigers werd de overwinning binnengehaald. Dusan Tadic schoot raak vanaf elf meter en vlak voor tijd was het David Neres die Jeroen Zoet passeerde.