Lionel Messi kan dinsdag in La Céramica indrukwekkend record breken

Aan de goede reeks van Villarreal, vier officiële zeges op rij, kwam zaterdagavond een einde. Celta de Vigo was met 3-2 te sterk voor de nummer zeventien van LaLiga. Barcelona hoopt dat de zegereeks van de voorbije weken voorlopig nog niet ten einde is: stadsgenoot Espanyol (2-0) was afgelopen zaterdag het zevende opeenvolgende slachtoffer van de ploeg van Ernesto Valverde. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Estadio de la Cerámica, dinsdagavond vanaf 21.30 uur.

O Barcelona heeft niet één van zijn laatste negentien duels in LaLiga met Villarreal verloren: veertien zeges, vijf remises. In elk van de drie voorgaande onderlinge ontmoetingen waren de Catalanen echter als verliezer van het veld gestapt.

O Geen enkele andere club won in de geschiedenis van LaLiga vaker van Villarreal dan Barcelona: 21 keer, evenveel als Real Madrid.

O Barcelona heeft al zeventien opeenvolgende duels in LaLiga niet verloren: veertien zeges, drie remises. Dat is de beste, huidige reeks van welke club dan ook in de top vijf competities van Europa.

O Lionel Messi kan uitgroeien tot de voetballer met de meeste overwinningen in de geschiedenis van LaLiga. De teller van de aanvaller van Barcelona staat nu op 334 zeges, evenveel als voormalig Real Madrid-keeper Iker Casillas.

O Villarreal staat na 29 speeldagen in het seizoen 2018/19 op evenveel punten: 29. Van de laatste negen clubs die op het allerhoogste niveau in Spanje in exact dezelfde situatie verkeerden, degradeerde uiteindelijk alleen Osasuna, in 2013/14.

O Lionel Messi was in elk van zijn laatste vijf competitiewedstrijden tegen Villarreal bij minimaal één doelpunt betrokken: een assist, vijf treffers.

O Niemand maakte in LaLiga meer doelpunten tegen Villarreal dan Lionel Messi: dertien, evenveel als voormalig Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo.

O Ernesto Valverde is de trainer die in de geschiedenis van LaLiga de meeste overwinningen op Villarreal boekte: tien, één meer dan Joaquin Caparrós en twee meer dan Unai Emery.

O Toko Ekambi was in zijn laatste vijf duels in LaLiga voor eigen publiek goed voor vier treffers. De aanvaller van Villarreal was in de acht voorgaande thuiswedstrijden echter niet tot scoren gekomen.

O Villarreal-trainer Javier Calleja verloor elk van zijn drie ontmoetingen met Barcelona in competitieverband, met een doelsaldo van 1-9.