Koopmeiners sluit vertrek bij AZ niet uit: ‘Ik ben er nog niet uit’

Teun Koopmeiners overweegt AZ te verlaten als hij volgend seizoen opnieuw in de achterhoede moet spelen. De middenvelder wordt dit seizoen door trainer John van den Brom ingezet als centrumverdediger en voert zijn taken naar behoren uit, maar hij speelt liever op het middenveld. Mocht de nieuwe trainer hem ook zien als centrumverdediger, is een vertrek niet uitgesloten.

“Ik geniet nu van het verdedigen omdat we de nul houden en als team goed staan. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het middenveld”, zegt Koopmeiners in gesprek met FOX Sports. "Omdat ik mijn hele leven heb gewerkt om als middenvelder te slagen. Dat is in het eerste van AZ ook gelukt, dus dat is moeilijk voor mij om aan de kant te zetten, als je daar jarenlang voor getraind hebt.”

Een zomers vertrek behoort tot de mogelijkheden wanneer Arne Slot, de opvolger van Van den Brom, hem ook als verdediger wil gaan gebruiken. “Daar ben ik wel over aan het nadenken, maar ik ben er nog niet uit. Wil ik volgend jaar op het middenveld spelen of dit blijven doen? Daar ga ik zeker over nadenken", aldus Koopmeiners. “Je kunt er omheen draaien, maar dat zijn overwegingen die je gaat maken. Misschien wil ik heel graag op het middenveld spelen, maar ziet AZ dat anders. Dan gooi ik ook m'n eigen glazen in als ik dat dan maar blijf doen. Daar moet ik goed over nadenken."

“Ik heb daar niet zo’n boodschap aan”, reageert Van den Brom, die na dit seizoen naar FC Utrecht verkast. “Hij doet het heel goed, eigenlijk geweldig op die positie. Teun links centraal in de achterhoede samen met Ron (Vlaar, red.) is een gouden combinatie. Met zijn linkerbeen is hij de start van de opbouw. Hij kan inderdaad ook op het middenveld, maar ik heb dat al zo vaak met hem besproken. Zolang ik hier ben, nog zeven wedstrijden, dan moet je ervan uitgaan dat je daar blijft staan”, besluit de trainer over Koopmeiners, die denkt het verder te kunnen schoppen als middenvelder dan als verdediger. “Voor mijn gevoel wel, ja.”