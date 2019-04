Pérez schrikt tijdens Ajax - PSV: ‘Hij was verschrikkelijk om naar te kijken’

Kenneth Pérez heeft zich zondag geërgerd aan de middenvelders van PSV in de wedstrijd tegen Ajax. Mark van Bommel koos met Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Michal Sadílek voor drie defensief ingestelde middenvelders in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Pérez was vooral de bijdrage van Sadílek en Hendrix zeer beperkt in de met 3-1 verloren topper.

Van Bommel was na de wedstrijd goed te spreken over Sadílek, maar Pérez deelt die mening niet. "Ik word heel onrustig als ik naar Sadílek kijk. Hij doet me denken aan een vlieg in een fles: hij gaat en hij rent maar door. Het ziet er heel druk uit", vertelt de analist maandagavond bij FOX Sports. "Hij lijdt balverlies op balverlies op balverlies. Dan heb je nogal wat balveroveringen, ja, want hij verliest de bal nogal eens."

"Hij was verschrikkelijk om naar te kijken. Van alle PSV'ers had hij veruit het meeste balverlies. Tegen tien man zou ik kiezen voor zekerheid, voor spelers die de bal even bij zich kunnen houden", stelt Pérez. Ook het optreden van Hendrix kon hem allerminst bekoren. Mede door het 'trage' spel van de middenvelder kwamen de aanvallen van PSV niet uit de verf, zo denkt de oud-speler van beide clubs.

"Bij Jorrit Hendrix duurde het allemaal een eeuwigheid: de bal aannemen, nog een keer klaarleggen, dan pas opkijken... weet je hoe verschrikkelijk dat is voor Steven Bergwijn en Hirving Lozano? Je hebt een middenvelder nodig die de bal aanneemt, opkijkt en ze wegstuurt", concludeert Pérez. Ajax heeft na de overwinning een achterstand van twee punten op koploper PSV, met nog zeven wedstrijden te gaan.