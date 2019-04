Arsenal bestormt top drie en zet beste thuisreeks neer sinds 1997/98

Arsenal heeft de derde plek in de Premier League overgenomen van Tottenham Hotspur. Daags na de nederlaag van the Spurs tegen Liverpool (2-1) maakte het elftal van Unai Emery geen fout tegen Newcastle United: 2-0. Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette namen de treffers voor hun rekening. Arsenal boekte de tiende opeenvolgende thuiszege en dat is de beste reeks sinds het seizoen 1997/98, toen de teller stokte bij tien.

Ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd van Arsenal, drie weken geleden tegen Manchester United (2-0 zege), voerde Emery drie wijzigingen door. Pierre-Emerick Aubameyang maakte plaats voor Alex Iwobi, terwijl de geblesseerde Granit Xhaka werd afgelost door Matteo Guendouzi. Laurent Koscielny was ook niet fit genoeg en op zijn positie startte Shkodran Mustafi. Al vroeg in de wedstrijd dacht Arsenal op voorsprong te komen: Sead Kolasinac verlengde een corner, waarna het voor Ramsey een koud kunstje was om af te ronden. Vanwege een lichte overtreding van Sokratis Papastathopoulos op Florian Lejeune werd de treffer echter afgekeurd.

Na een klein halfuur maakte Arsenal alsnog een geldig doelpunt. Ramsey bediende Lacazette met een heerlijk balletje, maar de spits raakte het leer kwijt in het strafschopgebied. Het was diezelfde Ramsey die de bal kon oppikken en met een schuiver de verre hoek vond: 1-0. Newcastle verdedigde tot dat moment uitstekend, maar het krachtsverschil was duidelijk en het doelpunt hing in de lucht. Dat de schade voor rust niet groter werd, was te danken aan Matt Ritchie. De vleugelspeler voelde in de blessuretijd perfect aan waar Lacazette zijn schot zou mikken en stond op de doellijn klaar om de bal weg te koppen.

Over het geheel viel te concluderen dat Arsenal de controle had in het Emirates Stadium. De ploeg van Emery kwam nooit in de problemen in de eerste helft; Newcastle was onmachtig op het middenveld en kon daarom geen aanvallen opbouwen. In het tweede bedrijf was Newcastle nog steeds niet in staat om het Arsenal heel moeilijk te maken, maar het spel van the Gunners werd ook een stuk minder sprankelend. Hoewel het opbouwen van aanvallen meestal goed ging, werden in de beslissende fase fouten gemaakt waardoor er weinig doelkansen kwamen. Toch wist de thuisploeg het duel op slot te gooien: Lacazette maakte er acht minuten voor tijd 2-0 van met een lobje over de uitgekomen Martin Dúbravka.