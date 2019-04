Enorm pak slaag voor Jong Ajax; FC Twente lijdt zeldzaam verlies

Een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden is voorbij voor FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging maandagavond onderuit bij RKC Waalwijk: 4-1. Omdat nummer twee Sparta Rotterdam met 2-0 zegevierde over MVV Maastricht, bedraagt het verschil tussen de bovenste twee ploegen nu acht punten. De meest opvallende uitslag kwam echter uit Amsterdam: Jong Ajax werd met 0-6 afgedroogd door SC Cambuur.

Jong Ajax – SC Cambuur 0-6

Het werd een bijzonder pijnlijke avond voor de ploeg van trainer Michael Reiziger. Na de 1-2 overwinning van afgelopen vrijdag op bezoek bij NEC, gingen de Amsterdammers maandagavond op eigen veld hard onderuit tegen de bezoekers uit Leeuwarden. Al na acht minuten spelen moest doelman Dominik Kotarski vissen. Hij had geen antwoord op de inzet van ex-Ajacied Sam Hendriks. De thuisploeg was nog niet van de schrik bekomen toen Cambuur opnieuw scoorde. Matthew Steenvoorden kopte al in de elfde minuut de 0-2 binnen. De ploeg van trainer René Hake zat op rozen en zou gaan rusten met een nog veel grotere voorsprong.

Een derde treffer van Cambuur was al afgekeurd wegens buitenspel toen Nigel Robertha na 22 minuten spelen alsnog voor de 0-3 zorgde. Diezelfde Robertha tekende even later ook voor de 0-4, waarna het in de 37ste minuut liefst 0-5 werd. Kotarski ging enorm de fout in door de bal in het eigen strafschopgebied in te leveren, waarna Hendriks zijn tweede van de avond kon maken. Na rust werd het nog erger voor het team van Reiziger. Vlak na het invallen van Lassina Traoré en Nikolas Kühn was het Steenvoorden die het scorebord voor het laatst deze avond in beweging bracht: 0-6.

RKC Waalwijk - FC Twente 4-1

Sinds 30 november (2-5 tegen Jong Ajax) had Twente niet meer verloren in de Keuken Kampioen Divisie, maar RKC wist de koploper onder de duim te houden. Een goede eerste helft legde de basis voor de overwinning van de Noord-Brabanders. In de veertiende minuut kopte Mario Bilate binnen op aangeven van Dylan Seys; vlak voor rust werd een schot van Seys van richting veranderd en stond het 2-0. Twente gaf zich in de tweede helft echter niet gewonnen en vond de aansluiting via Aitor Cantalapiedra. Een eigen doelpunt van Ricardinho betekende kort voor tijd evenwel de genadeklap en via Darren Maatsen werd het ook nog 4-1.

Sparta Rotterdam – MVV Maastricht 2-0

De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie heeft maandagavond geen fout gemaakt tegen MVV. Trainer Henk Fraser had zijn (jeugd-)internationals weer terug en kon zodoende weer beschikken over bijvoorbeeld Lars Veldwijk. De Zuid-Afrikaans international was na rust trefzeker. Hij scoorde na vijftig minuten spelen, vlak nadat Ragnar Ache de score had geopend. Sparta, dat zijn 131ste verjaardag vierde, was de bovenliggende partij en kreeg in de tweede helft nog voldoende kansen om de score verder uit te breiden. Nadat in de eerste helft al een doelpunt van Mohamed Rayhi werd afgekeurd, ging vlak voor tijd ook een goal van Deroy Duarte niet door.

Go Ahead Eagles - Telstar 2-3

Telstar heeft de afgelopen weken een flinke opmars gemaakt, door dertien punten uit vijf wedstrijden te verzamelen, en trok die goede reeks meteen door in Deventer. Binnen twee minuten opende Ahmad Mendes Moreira de score op De Adelaarshorst. De aanvaller van Telstar profiteerde van miscommunicatie in de defensie van Go Ahead: 0-1. Lang kon Telstar daar niet van genieten, want via Jaroslav Navratil werd het al gauw 1-1. Ook na rust kwamen beide ploegen tot scoren. Een afgeslagen corner werd door Melle Springer hard tegen de touwen geschoten, waarna Go Ahead via Thomas Verheydt de paal trof alvorens de aanvaller uit een penalty alsnog de 2-2 maakte. In de blessuretijd diende de nummer drie van de competitie toch nog een nederlaag toe.

FC Den Bosch - Jong PSV 3-1

Met een 2-0 voorsprong zocht Den Bosch na 45 minuten de kleedkamer op. De eerste kans van de Noord-Brabantse derby was nog voor PSV, maar daarna klapte Den Bosch eroverheen: na een goede actie van ex-PSV'er Sven Blummel en dito voorzet van Nicolás Romat opende Vincent Vermeij de score. PSV reageerde meteen, want via Joël Piroe werd het bijna 1-1, maar op slag van rust breidde Den Bosch de marge uit. Ditmaal was het Blummel zelf die de trekker overhaalde tegen zijn oude club. PSV kwam door een kopbal van Zakaria Aboukhlal terug in de wedstrijd, maar door toedoen van Vermeij kwam Den Bosch toch weer op een comfortabele voorsprong van twee doelpunten. Daarmee was de wedstrijd min of meer beslist.

FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

Een kwartier had Eindhoven nodig om de ban te breken voor eigen publiek. Een snelle aanval leidde tot de 1-0: via Elton Kabangu tikte Elisha Sam de bal achter doelman Ronald Koeman. Diezelfde Koeman zag een schot van Alvin Daniëls van dichtbij naast vliegen, waarna hij redding bracht op een inzet van Sam. Daardoor bleef het voor rust bij 1-0. TOP Oss bleef dus in de wedstrijd en kwam na rust langszij: omdat Eindhoven een vrije trap niet goed verwerkte, kon Huseyin Dogan toeslaan. Juist in een fase waarin Eindhoven het even kwijt leek te zijn, kwam de thuisploeg via opnieuw Kabangu op 2-1. Het doelpunt deed Eindhoven goed, maar door de geringe voorsprong bleef het tot het eind nog spannend.

Almere City – Helmond Sport 3-0

Na de 4-0 overwinning op Roda JC reisde Helmond Sport met vertrouwen af naar Almere. De thuisploeg had echter de laatste twee wedstrijden in winst weten om te zetten en daar kwam maandagavond een derde bij. De ploeg van Ole Tobiassen was te sterk voor de bezoekers uit Helmond en kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong via Ilias Alhaft. Na rust werd de voorsprong verdubbeld door Jerge Hoefdraad, waarna de wedstrijd vlak voor tijd definitief beslist werd door Damon Mirani. Door de twintigste nederlaag van het seizoen blijft Helmond Sport steken op de teleurstellende negentiende plaats, met slechts achttien punten. Alleen hekkensluiter Jong FC Utrecht presteert dit seizoen met totaal vijftien punten slechter.

Roda JC - Jong FC Utrecht 2-1

Het ontslag van Robert Molenaar had afgelopen vrijdag niet het gewenste effect voor Roda JC Kerkrade. Op bezoek bij Helmond Sport ging het team van trainer Eric van der Luer met 4-0 onderuit. Maandagavond werd wel gewonnen. In een slecht gevuld stadion hield Roda de punten in eigen huis tegen Jong FC Utrecht. De bezoekers kwamen na vijf minuten nog wel op voorsprong via Keelan Lebon. Een kwartier later schoot Mario Engels raak vanaf elf meter en vlak na rust tekende Mitchell Paulissen voor de 2-1. In de slotfase van de wedstrijd slaagden de bezoekers niet meer aan de score te doen, waardoor het zonder punten huiswaarts keert.

Jong AZ - NEC 4-0

Het wordt voor NEC een steeds lastiger verhaal om zicht te houden op plaatsing voor de play-offs. Na de 2-3 thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen Jong Ajax, ging de ploeg van trainer Jack de Gier maandagavond opnieuw onderuit tegen een beloftenploeg. In Alkmaar bleek Jong AZ, de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie, met 4-0 te sterk. Na negentien minuten spelen zag Ferdy Druijf een doelpunt afgekeurd worden tegen de club waar hij onder contract staat. De spits van NEC tikte binnen, maar deed dat in buitenspelpositie. De thuisploeg werd sterker en kwam vlak voor rust verdiend op voorsprong. Op aangeven van Jamie Jacobs schoot Mauro Savastano bij de tweede paal hard binnen. Een paar minuten later was het opnieuw raak voor Jong AZ via Mees Kaandorp. Na rust liet Druijf een grote kans op de aansluitingstreffer onbenut, waarna Jelle Duin namens Jong AZ de wedstrijd definitief wist te beslissen. Hij schoot raak vanuit een lage voorzet vanaf de linkerflank van Savastano. Vlak voor tijd werd de eindstand op 4-0 bepaald door invaller Thijs Oosting.

FC Volendam - FC Dordrecht 3-4

Dordrecht kende een droomstart in het Kras Stadion. Al in de derde minuut, kort nadat doelman Bryan Janssen de 1-0 van Boy Deul had afgewend, verzilverden de bezoekers hun eerste kans van de wedstrijd. Oussama Zamouri profiteerde van gerommel in de defensie van Volendam, speelde zichzelf vrij en schoot de 0-1 binnen. Via Jari Vlak kwam Volendam na een kwartier terug in de wedstrijd, maar vlak voor rust kwam Dordrecht uit een strafschop weer op voorsprong. Na een overtreding van Rodney Antwi op Daniël Breedijk verzilverde laatstgenoemde de penalty zelf. Acht minuten na de pauze bracht Dani van der Moot de stand weer in evenwicht. In een knotsgekke slotfase werd het uiteindelijk 3-4: Crysencio Summerville het duel te beslissen, via invaller Dylan Mertens werd het nog 3-3 en de daadwerkelijke matchwinner werd Joël Zwarts.