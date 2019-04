Everton onderzoekt video van vechtende doelman Jordan Pickford

Everton is een onderzoek gestart naar een incident waar doelman Jordan Pickford bij betrokken was. Maandagmiddag verscheen op sociale media een video waarop te zien is dat Pickford op de vuist gaat met een of meerdere mensen op straat in Sunderland. Over de achtergrond van het opstootje is niets bekend.

De beelden zijn zondagavond gemaakt. Pickford heeft een verleden bij Sunderland en was in de stad om zijn ex-club in actie te zien tegen Portsmouth in de finale van de Football League Trophy. Die wedstrijd verloor Sunderland na strafschoppen. De zeventienvoudig international van Engeland dook vervolgens het nachtleven in, waarna hij het aan de stok kreeg met een of meerdere personen uit de video.

Te zien is dat Pickford enkele klappen uitdeelt. "Het is niet duidelijk of hij uit zelfverdediging handelt", schrijft The Sun, dat de beelden naar buiten bracht. Twee vrouwen sleuren Pickford uiteindelijk weg bij het opstootje. Een woordvoerder van Everton laat weten dat de club op de hoogte is van het 'vermeende incident met een van onze spelers'. "We zijn de gebeurtenissen aan het onderzoeken."

Op eerdere video's was een aangeschoten Pickford al te zien in café P's & Q's Bar & Lounge in Sunderland. Zaterdag stond hij nog negentig minuten onder de lat in de wedstrijd tussen West Ham United en Everton (0-2 zege); de 25-jarige doelman is de eerste keus van trainer Marco Silva en miste nog geen minuut in de Premier League. Hij speelde vorige maand ook in de EK-kwalificatiewedstrijden van Engeland tegen Tsjechië (5-0) en Montenegro (1-5).