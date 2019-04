Ten Hag prijst fans en ‘grote uitblinker’: ‘Dat zijn kippenvelmomenten’

Ajax is na de 3-1 overwinning op PSV weer helemaal terug in de titelrace. Erik ten Hag is zeer tevreden over de manier waarop zijn ploeg de punten zondag in eigen huis hield. In gesprek met Ajax TV roemt hij de ‘onverzettelijkheid’ van zijn team tegen de Eindhovenaren. De basis voor de overwinning werd volgens Ten Hag zaterdagavond gelegd in een hotel, waar de complete selectie zich verzamelde ter voorbereiding op de kraker van zondagmiddag.

“De voorbereidingsperiode was door de interlandperiode heel erg kort naar een topper toe. En zo konden we even met elkaar de puntjes op de ''i'' zetten”, vertelt Ten Hag op het clubkanaal. De coach van Ajax merkte aan alles dat zijn ploeg helemaal klaar was voor het duel met PSV. “'Voor zo'n wedstrijd hoef je de spelers niet meer te motiveren. Maar het geeft natuurlijk wel een impuls als je dan bij elkaar bent en met elkaar daar naartoe leeft. Dan komt er een bepaald spanningsveld op en tijdens de route naar het stadion neemt ook de adrenaline toe. Dat hadden we ook nodig. We hebben van de spelers gevraagd om met een groot hart te spelen en dat deden ze zondag.”

Ajax ging rusten met een 1-0 voorsprong na een eigen doelpunt van PSV-verdediger Daniel Schwaab. Ten Hag had verwacht dat de Eindhovenaren na rust furieus uit de kleedkamer zouden komen. “Ik had verwacht dat PSV offensiever zou gaan spelen, of offensief zou wisselen. Dat deden ze bij de start niet direct. Ze werden wel wat dreigender en kregen een grote kans via Lozano. Goed gered door André (Onana, red.), een heel belangrijke redding op dat moment. Daarna viel die rode kaart en dan wordt het een totaal andere wedstrijd”, aldus Ten Hag, doelend op de rode kaart van Noussair Mazraoui.

De rechtsback van Ajax raakte met zijn hoog geheven been het hoofd van Angelino. Scheidsrechter Björn Kuipers kon niet anders beslissen dan de Ajacied naar de kleedkamer te sturen. Niet lang daarna kopte Luuk de Jong de gelijkmaker tegen de touwen. “Wij moesten winnen”, aldus Ten Hag. “Dan sta je met tien man en staat het 1-1. Dan moet je hele snele keuzes maken en ga je in een soort 4-4-1-systeem spelen. Dan zorg je wel dat er diepte en creativiteit op het veld blijft. Dat hebben we gedaan en als team verdedigden we goed. We toonten onverzettelijkheid, met David Neres als grote uitblinker”, aldus Ten Hag, die na de 2-1 van Dusan Tadic verdedigend wisselde.

Ajax gaf niets meer weg en liep vlak voor tijd nog uit naar 3-1 via Neres. Na de goal van de Braziliaanse buitenspeler in blessuretijd, werd de overwinning uitbundig gevierd. “Dat is prachtig, zeker ook de reactie vanaf de bank. Dat iedereen dan deelgenoot wordt en dat samen met de fans vieren. Dat zijn kippenvelmomenten. De hele entourage in de ArenA was zondagmiddag fabuleus”, aldus de trainer.