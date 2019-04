Update: Buijs verwijst naar 1 april: ‘Dat was absoluut mijn insteek’

Danny Buijs is allerminst tevreden met Corpus den Hoorn als traningslocatie van FC Groningen. De trainer van de Eredivisie-club zou graag zien dat het complex wordt afgesloten met doeken. Buijs zou bovendien graag wat vaker besloten trainen en heeft er moeite mee dat iedere training weer dezelfde supporters langs de lijn staan om te kijken. “Ik vind dit complex dramatisch om te trainen”, wordt de coach geciteerd door RTV Noord in aanloop naar de wedstrijd tegen De Graafschap.

Buijs baalt van het drukke verkeer dat langs het trainingsveld raast. Hij zou graag zien dat de velden worden afgeschermd met doeken. “Je ziet bij meer clubs dat het gewoon afgesloten is met doeken, dat moet hier eigenlijk ook. Zelfs als het hier niet waait gaat windkracht tien over het veld. Continu hoor je dingen”, laat Buijs weten. De trainer zou graag wat vaker besloten trainen. “'Ik verbaas me in de voetballerij, dat is typisch Nederlands, dat mensen altijd denken dat de verplichting er is dat alles bij een club maar open en toegankelijk moet zijn. Dat typeert ons als open en transparante volksclub? Bij geen andere tak van sport gebeurt dat. In het buitenland kom je niet eens het trainingscomplex op. Ik durf te zeggen dat wij in Nederland en hier er heel anders in zitten dan bij veel culturen en landen, maar zo kijk ik er tegenaan.”

Buijs zou wat meer rust willen hebben tijdens zijn trainingen met FC Groningen. De supporters moeten niet raar opkijken wanneer hij vaker besloten trainingen gaat inlassen. “Dat heeft niks met de tactiek te maken, maar met de rust van je elftal”, klinkt het. “Er kan bijvoorbeeld iets op de training gebeuren, dat kan door één iemand gezien worden en dat kan een heel onderwerp worden in de media. Ik vind, dat is mijn mening, als ik naar een voorstelling ga dan kan ik ook niet alle repetities bekijken. Ik koop gewoon een kaartje voor de voorstelling.”

De trainingen van Groningen worden vrijwel dagelijks bekeken door een vaste kern supporters en Buijs vraagt zich af waarom zij dit doen. “Ik vind het aardige mensen. Ik sta ze ook regelmatig te woord en we hebben ze ook een presentatie gegeven. Maar op mijn beurt denk ik ook wel eens als je hier zeven dagen per week gaat staan, ga eens wat anders doen. Geniet van je leven. Dit is gewoon een ritueel geworden”, besluit Buijs.

Update 1 april 19.26 uur - Buijs verwijst naar 1 april: ‘Dat was absoluut mijn insteek’

De woorden van Danny Buijs over de supporters die dagelijks langs het trainingsveld staan, moeten volgens de trainer gezien worden als een 1 april-grap. “Wat ik wil benadrukken is dat het absoluut mijn insteek was in de hoop dat er iets mee gedaan zou worden vanwege de dag”, reageert Buijs bij RTV Noord. De coach benadrukt zijn goede band met de supporters en geeft aan dat hij het geen probleem vindt om de trainingen toegankelijk te houden voor de fans.