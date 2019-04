Wisselbeleid bij ‘angstig’ PSV gekraakt: ‘Mark van Bommel zal slecht slapen’

Ajax won zondag met 3-1 van PSV, waardoor de titelstrijd nieuw leven is ingeblazen. De Eindhovenaren maakten na de rode kaart van Noussair Mazraoui snel de 1-1, maar moesten alsnog capituleren door treffers van Dusan Tadic en David Neres. De commentatoren van de NOS zagen vooral een angstig PSV in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik vond ze heel angstig en behouden spelen", zegt Arman Avsaroglu bij de NOS Voetbalpodcast. Collega Jeroen Grueter stelt dat PSV toch alles onder controle had in Amsterdam. "Zelfs bij een 1-0 achterstand in de rust. Na de rode kaart voor Noussair Mazraoui, kregen ze vijftien minuten de mogelijkheid om door te drukken."

Jeroen Elshoff zat te wachten op creativiteit bij PSV middels een invalbeurt van Gastón Pereiro of Érick Gutiérrez. "Maar die kwamen niet. Er is zwak gewisseld door PSV. Ze hebben een ongelooflijk grote kans laten liggen om het kampioenschap te grijpen. Winnen ze in Amsterdam, dan is het gat acht punten en is de titelstrijd beslist. Trainer Mark van Bommel zal slecht slapen."

Elshoff vond dat de arbitrage goed werk verrichtte. "Pol van Boekel deed het goed als VAR en Björn Kuipers deed het goed door open te staan voor de opmerkingen van de VAR. Volgens mij werkt het systeem dan”, stelt de commentator, die wordt gerepliceerd door Avsaroglu. “Het feit dat we het hier over hebben en het er niet over eens zijn, geeft aan dat het dus niet goed werkt. De vraag is of Kuipers een goede wedstrijd floot. En hij is door de VAR gecorrigeerd..."