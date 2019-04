Van ‘hel’ in Barcelona naar publiekslieveling in Liverpool: ‘Fans steunen me’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor André Gomes (25), de stilist op het middenveld bij Everton. De Portugees kwam bijna drie jaar geleden als een grote aankoop binnen bij Barcelona, maar verdween gedurende zijn dienstverband in het Camp Nou steeds verder naar de achtergrond. Op huurbasis in Liverpool groeide hij echter al snel uit tot publiekslieveling en inmiddels lonken er meerdere clubs naar de diensten van de ex-speler van Valencia en Benfica.

Door Robin Bruggeman

Gomes gold in de zomer van 2016 als een van de meest begeerde spelers van LaLiga. De Portugees kon terugkijken op een geweldig seizoen in het shirt van Valencia en speelde ook een belangrijke rol tijdens het door zijn land gewonnen EK in Frankrijk. Naast Barcelona waren ook onder meer Real Madrid, Manchester United en Juventus geïnteresseerd in de diensten van de toen nog net 22-jarige middenvelder en de Spaanse grootmacht troefde de concurrentie uiteindelijk af door een bedrag van 37 miljoen euro op tafel te leggen. Het vertrouwen in Gomes was destijds zelfs zo hoog dat Barça en los Che overeenkwamen dat er een bonus op tafel moest komen als hij de Ballon d’Or zou winnen in Catalaanse dienst. Zijn nieuwe werkgever dacht daarom een speler binnen te hebben gehengeld die de komende tien jaar het middenveld vorm zou gaan geven.

Ondanks een voortvarende start en dertig optredens in zijn eerste seizoen in LaLiga slaagde Gomes er echter nooit in om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Van een speler die in het wit van Valencia achteloos tegenstanders van zich afschudde en altijd op zoek was naar de pass vooruit, veranderde hij op het gras van het Camp Nou in een piekeraar die alle risico’s meed en in de meeste gevallen voor de veilige optie koos. Na een teleurstellend eerste jaar werd hij door de lezers van Marca zelfs uitgeroepen tot de slechtste aankoop van het seizoen en in de voetbaljaargang erop kwam hij nog maar tot zestien optredens, waaronder het absolute dieptepunt in maart van het afgelopen jaar. Tijdens een wedstrijd tegen Atlético Madrid maakte Gomes zich voor de rust klaar om in de ploeg te komen voor de geblesseerde Andrés Iniesta toen er, tot ontzetting van zijn ploeggenoten, snerpende fluitconcerten van de tribunes van het Camp Nou af kwamen rollen. Doelman Marc-André ter Stegen probeerde de fans met armgebaren nog tot stilte te manen en ook trainer Ernesto Valverde sprak na afloop van de wedstrijd zijn afschuw uit over de behandeling van zijn pupil.

Gomes maakte twee moeizame seizoenen door in Barcelona.

Gomes vertelde een paar dagen later in een openhartig interview met Panenka over zijn situatie bij Barcelona en liet toen weten zich te schamen voor zijn optredens in het blaugrana: “Ik voel me niet goed op het veld. Ik geniet niet van het voetbal. De eerste zes maanden bij Barcelona waren best goed, maar daarna veranderde alles. Misschien is het niet helemaal het goede woord om te gebruiken, maar mijn verblijf hier is in een soort hel veranderd omdat ik steeds meer druk begin te voelen. Ik voel me prima onder druk, maar niet onder de druk die ik mezelf nu opleg. Ik voel me slecht tijdens de wedstrijden. Het is meer dan eens voorgekomen dat ik mijn huis niet uit durfde vanwege de manier waarop mensen naar me keken. Je bent bang om de straat op te gaan. Ik sluit me af en sta het mezelf niet toe om die frustratie kwijt te raken. Ik praat er met niemand over, het is alsof ik me schaam. Te veel nadenken heeft me pijn gedaan. Ik denk aan alle slechte dingen en aan de dingen die ik moet doen. Mijn ploeggenoten helpen me enorm, maar de dingen gaan niet zoals zij willen dat ze gaan. Op de training ben ik over het algemeen relaxed, al zijn er dagen dat ik weinig vertrouwen voel en dat merken zij ook.”

Afgelopen zomer werd dan ook duidelijk dat een vertrek van Gomes voor alle partijen de beste oplossing zou zijn en Barcelona was bereid om voor 25 miljoen euro definitief afscheid te nemen van het voormalige goudhaantje. Een spierblessure bemoeilijkte de onderhandelingen echter flink en uiteindelijk vonden de Spanjaarden geen enkele club die bereid was om die som op tafel te leggen. Everton sloeg vervolgens toe door de middenvelder voor ruim twee miljoen euro een seizoen te huren, al slaagden the Toffees, die in dezelfde zomer eveneens Lucas Digne en Yerry Mina oppikten in Catalonië, er niet in om ook een koopoptie te bedingen in de deal. Vanwege zijn blessure moest Gomes de eerste acht wedstrijden van het Premier League-seizoen aan zich voorbij laten gaan, maar nadat hij tegen Crystal Palace de kans kreeg van landgenoot Marco Silva merkten de supporters van Everton al snel dat hun club iets bijzonders in huis had gehaald. Gomes excelleerde met zijn hoge passnauwkeurigheid en zijn goede voetenwerk in de eerste wedstrijden die hij in het blauw speelde en werd tegen Cardiff City en Brighton & Hove Albion zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.

Trainer Silva sprak in die periode meteen zijn tevredenheid uit over de manier waarop Gomes zich aanpaste aan zijn nieuwe omgeving en liet bovendien duidelijk weten te hopen dat de samenwerking niet beperkt zou blijven tot één seizoen: “Zoals jullie weten hebben we geen optie om hem na dit seizoen te kopen, die deal is er op dit moment niet. Voor wat voor akkoord dan ook zal er een overeenkomst tussen drie partijen bereikt moeten worden: wij, André en Barcelona. We moeten het stap voor stap bekijken en op het juiste moment toeslaan. Onze eigenaar en ons bestuur zullen het juiste moment proberen te vinden om iets te doen en ze zullen er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen, maar het is geen beslissing die alleen bij ons ligt. Als dat wel zo was zouden we misschien sneller actie ondernemen, omdat het onmogelijk is om blijer met André te zijn dan wij op dit moment zijn. Alles wat hij doet, zijn optredens, hoe hij ervan geniet, hoe hij zich in de kleedkamer gedraagt als man en als professional, is geweldig. Het zou heel belangrijk voor ons zijn om een speler als hij aan te kunnen trekken. Wat ik echter niet wil doen is deze druk compleet bij André neerleggen. Ik wil dat André vrij is om zijn voetbal te spelen en ervan te genieten. André is een goede jongen en hij zal een knoop doorhakken, maar Barcelona zal ook een beslissing nemen”, reageerde hij december tegenover The Guardian.

Gomes begon zijn profloopbaan zeven jaar geleden bij Benfica.

De weinige minuten die hij in het voorgaande seizoen maakte, begonnen in de drukke kerstperiode echter hun tol te eisen voor Gomes en in januari kostte het hem steeds meer moeite om een stempel te drukken op het spel van zijn ploeg. Silva haalde hem bijvoorbeeld in een ongelukkige wedstrijd tegen Southampton na een klein uur spelen naar de kant en nam zijn uitgeputte middenvelder vorige maand nog publiekelijk in bescherming: “André heeft er wel last van gehad. Het was een drukke december en daarna hadden we ook drukke periodes in januari en februari. Jullie moeten natuurlijk begrijpen dat André vorig seizoen niet genoeg gespeeld heeft. Hij deed het in het begin fantastisch en daarna kwam die drukke periode. Hij was niet de enige, maar hij voelde het natuurlijk wel. Dat is normaal. Het is voor iedereen zwaar, maar André is een werker. En hij zal er hard aan werken om dat niveau weer te bereiken.”

Ondanks zijn wat tegenvallende periode op het veld bleef Gomes, mede vanwege de manier waarop hij zich buiten de lijnen presenteerde, bijzonder geliefd bij de Everton-getrouwen. In de eerste seizoenshelft groeide hij al uit tot een bescheiden fenomeen op social media toen er beelden opdoken van de Portugees die in de clubshop een Everton-sjaal en jas kocht voor een van de kou bibberend supportertje tijdens een fandag en in januari hield hij een hug-a-thon (knuffelmarathon) om geld in te zamelen voor een goed doel. Een door de speler zelf, na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Chelsea, op Twitter geplaatste foto van Gomes die langs de vorig jaar vertrokken Ross Barkley dribbelde kon eveneens op goedkeuring van de achterban rekenen. Bovendien lijkt de Portugees inmiddels weer op te krabbelen na zijn moeizame periode. De middenvelder speelde in het weekend voor de interlandonderbreking een goede wedstrijd tegen the Blues, voordat hij zich twintig minuten voor tijd moest laten vervangen met een lichte blessure, en hij maakte zaterdag ook de negentig minuten vol tijdens het met 0-2 gewonnen duel met West Ham United.

De doelstelling van Everton voor aanvang van deze voetbaljaargang was om een aanval te plegen op de top zes, maar de club moet zich voorlopig tevredenstellen met een teleurstellende negende positie. Het gat met nummer zeven Wolverhampton Wanderers is met één punt echter te overzien en het zal Everton er veel aan gelegen zijn om de promovendus in het restant van het seizoen nog bij te halen. De ambitie om mee te strijden met de topclubs zal dus voor in ieder geval dit seizoen de ijskast in moeten en het is de vraag of Everton in het volgende voetbaljaar opnieuw over Gomes kan beschikken. Director of Football Marcel Brands slaagde er afgelopen zomer niet in om een koopoptie te bedingen in de huurdeal die de Portugees naar Liverpool bracht en Barcelona lijkt na dit seizoen niet bereid te zijn om water bij de wijn te doen. De Catalanen willen naar verluidt dertig à veertig miljoen euro ontvangen voor Gomes en de concurrentie heeft de afgelopen maanden ook goed rondgekeken op Goodison Park. Tottenham Hotspur en Internazionale zijn naar verluidt twee van de gegadigden en zij kunnen de middenvelder Europees voetbal, en wellicht zelfs Champions League-deelname, bieden.

Wat dan weer in het voordeel van Everton spreekt, is de band die Gomes inmiddels heeft opgebouwd met de club die hem een kans gaf na zijn teleurstellende periode in de Catalaanse hoofdstad. De speler zelf liet onlangs in gesprek met Sky Sports weten zich op zijn plek te voelen aan de boorden van de Mersey, al weigerde hij wel om de supporters van zijn tijdelijke werkgever een garantie te geven: “Ik moet zeggen dat ik hier erg gelukkig ben. Op dit moment maakt iedereen mij gelukkig, hoewel ik natuurlijk niet zo te spreken ben over onze positie op de ranglijst, als club willen we meer. Ik geniet ervan om voor Everton te spelen en ik geniet van mijn leven hier, maar ik moet wel wachten tot het einde van het seizoen. Ik ben een van de mensen die een beslissing kan nemen over de toekomst, maar ik ben nog steeds een speler van Barcelona en ik moet iedereen respecteren. Ik hak aan het einde van het seizoen de knoop door, maar op dit moment ben ik hier gelukkig. Als kind keek ik al naar de Premier League, ik wilde hier spelen en die ervaring delen. Ik voel me hier goed en de fans hebben me vanaf dag één gesteund.”