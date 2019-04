Willem II grijpt in en schorst Aras Özbiliz na werkweigering

Aras Özbiliz is door Willem II disciplinair geschorst, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. De 29-jarige Armeense middenvelder annex buitenspeler weigerde zaterdag in te vallen in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Özbiliz mist daarom hoe dan ook dinsdag het competitieduel met Heracles Almelo.

Hoe lang Özbiliz niet van de partij zal zijn bij de bekerfinalist, is nog niet duidelijk. Bovendien is aanvaller Kristofer Kristinsson teruggezet. Willem II meldt geen reden voor deze maatregel, maar het Brabants Dagblad meldt dat de speler niet is ingegaan op een contractaanbieding en daarom vanaf heden bij de Onder-19 zit.

Doelman Timon Wellenreuther, middenvelder Pol Llonch en aanvaller Vangelis Pavlidis kunnen dinsdagavond wel weer in actie komen voor Willem II. De Duitse doelman werd zaterdag vervangen door Michael Woud, aangezien Wellenreuther niet helemaal fit was. Willem II meldt dat de club later op de maandagmiddag met meer duidelijkheid komt over de getroffen maatregelen.