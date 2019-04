Leonid Slutsky kijkt ogen uit bij Ajax-PSV: ‘Het was echt unbelievable’

Leonid Slutsky heeft genoten van de topper tussen Ajax en PSV. De trainer van Vitesse was zondag in de Johan Cruijff ArenA aandachtig toeschouwer toen de Amsterdamse club de koploper uit de Eredivisie met 3-1 versloeg. "Als liefhebber heb ik echt zitten smullen", zegt de voormalig bondscoach van Rusland, geciteerd door Voetbal International.

"Wát een entourage, wát een voorstelling, wát een niveau. In die kolkende ArenA. Het was echt ongelooflijk mooi om mee te maken. Het was al geweldig, maar vanaf het moment dat Ajax met een man minder kwam te staan (door het wegsturen van Noussair Mazraoui, red.), ging het publiek dubbel zo hard tekeer om hun ploeg te helpen."

"Het leek wel of ze begrepen dat ze nog twee keer zo hard moesten schreeuwen, Het was een sfeer zoals je die in de Champions League tegen komt. Of in de Premier League. Ik zei later ook tegen vrienden dat het net zo goed de Champions League-finale had kunnen zijn." Slutsky constateert dat de wedstrijd intens was en van een hoog niveau.

De Rus zag ook een typisch Nederlands duel. "Het is natuurlijk volkomen onmogelijk dat je met een man minder twee keer scoort in een wedstrijd van zo'n belang. Maar intussen verbaas ik me er al niet meer over. Het is iets specifieks wat jullie hier allemaal hebben", aldus Slutsky, die stelt dat men in Rusland eerst kijkt naar goede verdedigers in plaats van goede aanvallers.

"Daardoor krijg je hier ook al die uitslagen van 3-3, 3-4, 6-1 en ook een titelwedstrijd waarin het team met tien mensen 'gewoon' nog twee keer scoort tegen de elf van de tegenpartij. Maar mensen, wat levert dat soms een heerlijke middagen op. Die ArenA was echt unbelievable", besluit Slutsky, die dit seizoen met Vitesse nog tegen zowel Ajax als PSV moet voetballen.