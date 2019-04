Zoet: ‘Ik denk dat hij mij niet zag, dat mag je wel miscommunicatie noemen, ja’

Ajax won zondag met 3-1 van koploper PSV en knokte zich met tien man zo weer helemaal terug in de titelstrijd. De 1-0 van de Amsterdammers kwam op een bijzondere manier tot stand, toen Daniel Schwaab en Jeroen Zoet elkaar niet goed leken te begrijpen bij een voorzet van Hakim Ziyech en de Duitser uiteindelijk zijn eigen doelman passeerde. Zoet trok na afloop van het duel het boetekleed aan.

“Ik dacht dat ik de bal rustig kon pakken. Daniel zat goed aan de binnenkant en Tadic kon er met geen mogelijkheid bij. Ik denk dat hij mij niet zag. Dat mag je wel een geval van miscommunicatie noemen, ja”, reageert de keeper tegenover NUsport. Zoet wil echter niet van paniek spreken in Eindhoven: “Maar goed, we zijn nog steeds koploper.”

“We staan vanaf speelronde drie bovenaan met twee punten voorsprong op Ajax en dat is in speelronde 27 nog steeds het geval. Dat moeten we zien vast te houden.” Met nog zeven speelrondes te gaan heeft PSV momenteel een voorsprong van twee punten op de achtervolger en heeft het de strijd om de landstitel dus nog in eigen hand.

Voormalig Ajacied Nick Viergever spreekt van een ‘teleurstellende middag’, aangezien de spelers van PSV het gevoel hebben dat er meer in had gezeten. “Maar we moeten nu weer verder. We moeten niet opeens rare dingen denken of roepen. We moeten de dingen blijven doen die we met elkaar hebben afgesproken. Dat hebben we tegen Ajax ook gedaan. Dat kunnen we onszelf niet verwijten”, sluit hij af.