‘Schat, als je de scheids een klap wilde verkopen, had ik je niet gestopt’

Neil Warnock baalt nog altijd van de arbitrage tijdens de wedstrijd van Cardiff City tegen Chelsea. De club uit Wales verloor zondag met 1-2 van the Blues, mede door toedoen van de beslissingen van scheidsrechter Craig Pawson, aldus de manager van the Bluebirds. Warnock stelt dat de arbitrage zijn ploeg meerdere keren heeft benadeeld.

Zo zou César Azpilicueta bij de gelijkmaker van Chelsea buitenspel hebben gestaan, terwijl Antonio Rüdiger bij een overtreding op Kenneth Zohore er slechts met een gele kaart vanaf kwam. Ook vindt Warnock dat zijn ploeg recht had op enkele strafschoppen. “Ik ben natuurlijk van slag”, zegt de oefenmeester maandag bij talkSPORT.

“Mijn vrouw zei gisteren tegen mij: 'Schat, als je de scheids en de grensrechter een klap wilde verkopen, had ik je niet gestopt.' Het was zo onrechtvaardig. Ik was diep teleurgesteld. Kan je nagaan hoe de jongens zich in de kleedkamer voelden. We speelden zo goed, maar wederom is ons een oor aangenaaid. We deden alles goed en dan krijg je zo'n menselijke fout?!”

“Het is ongelooflijk, ik ben sprakeloos. Dit kan een cruciale beslissing voor ons zijn. De grensrechter bood gisteren na de wedstrijd zijn excuses aan, maar het is te laat. Wat heb ik aan een excuses? We krijgen dit soort fouten te vaak tegen, het zijn altijd de topclubs die de wind mee hebben. Het is onrecht." Cardiff City staat momenteel achttiende in de Premier League, waardoor degradatie dreigt.