Koeman: ‘Je kon weer zien dat Ziyech een broertje dood heeft aan verdedigen’

Ajax wist zondag met 3-1 te winnen van PSV, waardoor de Amsterdamse club de koploper van de Eredivisie tot twee punten is genaderd. Ronald Koeman was benieuwd naar de kwaliteit van de topper in de Johan Cruijff ArenA, maar moest na afloop constateren dat het duel tussen de twee Nederlandse topclubs qua niveau tegenviel.

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong via een eigen doelpunt van Daniel Schwaab. Na de thee kreeg Noussair Mazraoui een rode kaart vanwege een overtreding op Angelino, waarna Luuk de Jong raak kopte. Met tien man wist Ajax alsnog te winnen van het bezoek dankzij doelpunten van Dusan Tadic en David Neres.

“Het was een topwedstrijd in spanning, maar niet wat voetbal betreft”, analyseert de bondscoach van het Nederlands elftal na afloop in gesprek met De Telegraaf. “Het was niet groots. PSV controleerde de wedstrijd redelijk", aldus Koeman, die ook heeft gelet op Hakim Ziyech, die tien minuten voor het einde naar de kant werd gehaald.

"Je kon opnieuw zien dat Hakim Ziyech een broertje dood heeft aan verdedigen”, aldus Koeman. Door de zege staat Ajax op twee punten van PSV. Waar de Eindhovenaren zich kunnen richten op de zeven resterende duels in de Eredivisie, is de ploeg van Erik ten Hag ook nog actief in de Champions League, terwijl op 5 mei de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II op het programma staat.