Neymar: ‘Ik twijfel niet dat hij een van de grootsten in de voetbalwereld wordt’

Neymar vertrok twee zomers geleden voor het duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De club uit de Franse hoofdstad wordt in de competitie doorgaans geen strobreedte in de weggelegd, maar internationaal succes in de Champions League laat nog op zich wachten. In dit exclusieve interview vertelt de vedette van PSG onder meer over zijn idolen, de Braziliaanse opvolgers van Pelé en de razendsnelle ontwikkeling van die andere sterspeler in Parc des Princes: Kylian Mbappé.

