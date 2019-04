‘Hij gaf beleefd antwoord op vraag over Zidane, maar hij is hier gelukkig’

Paul Pogba wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en de middenvelder gooide zelf onlangs wat extra olie op het vuur door tijdens een persconferentie van de Franse nationale ploeg te stellen dat ‘het voor iedereen een droom is om voor de Koninklijke te mogen spelen’. Trainer Zinédine Zidane liet vervolgens weten Pogba graag te willen verwelkomen in het Santiago Bernabéu, maar volgens Ole Gunnar Solskjaer moet hier niet te veel achter gezocht worden.

“Ik houd er zelf natuurlijk niet van om over spelers van andere teams te praten, maar dit is weer een andere uitdaging die de interlandperiodes met zich meebrengt. De spelers zijn daar ook altijd beschikbaar voor de pers en het is een andere omgeving. Paul is een erg aardige en beleefde jongen en hij beantwoordde een algemene vraag over Zidane, een icoon in Frankrijk. Hij is een geweldige coach en hij was een geweldige speler. Hij heeft die vraag gewoon beleefd beantwoord, maar Paul is hier gelukkig. Hij wordt een belangrijk onderdeel van het team dat we om hem heen gaan bouwen en dit heeft daar verder geen invloed op gehad”, is de trainer van Manchester United duidelijk tijdens een persmoment.

Solskjaer bereidt zich momenteel met zijn ploeg voor op de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers van dinsdagavond. The Wolves kegelden Manchester United twee weken geleden nog uit het toernooi om de FA Cup en de trainer stelt veel te hebben geleerd van die wedstrijd: “Dat moet ook wel, als we het veld opstappen tegen een goed team met de instelling dat ze niet van ons niveau zijn, zullen we het resultaat krijgen dat we verdienen. De vorige keer speelden we niet goed genoeg.”

“We hadden zeventig procent balbezit, maar soms betekent balbezit niet dat je kansen creëert of doelpunten maakt. Toen we hier drie maanden geleden begonnen stonden we elf punten achter en nu staan we wel op die positie (Manchester United bezet momenteel de vierde plek in de Premier League, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal, red.). We moeten de komende zeven wedstrijden ingaan met dezelfde instelling. We gaan ervoor en we zullen zien hoe ver we gaan komen. Nu we op deze plek staan moeten we zo doorgaan. We moeten de manier waarop we wedstrijden ingaan niet veranderen. Soms heb je de bal wat meer en soms moet je wat meer verdedigen”, sloot Solskjaer af.