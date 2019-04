Rutten lovend: ‘FC Twente is vanuit een enorme achterstand gekomen’

FC Twente stevent momenteel op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie af. De Tukkers hebben momenteel een voorsprong van elf punten op naaste achtervolger Sparta Rotterdam. Dat FC Twente binnen een jaar weer lijkt terug te keren in de Eredivisie, doet Fred Rutten deugd.

“Heel mooi. Het is altijd lastig om in een jaar terug te keren. Dat is het allermoeilijkste”, zegt Rutten in gesprek met De Telegraaf. De huidige trainer van Anderlecht is als adviseur aan FC Twente verbonden, maar vindt niet dat hij een aandeel heeft in het huidige succes. “Nee, het gaat om de mensen die daar werken. Ik heb wel Ted van Leeuwen naar voren geschoven als de belangrijkste pion in het geheel. Alleen maar lof voor de manier waarop hij binnen zijn netwerk een dusdanig team heeft kunnen formeren.”

“Iedereen is weer vergeten, dat pas op 1 september de technische staf, medische staf en selectie rondwaren. FC Twente is vanuit een enorme achterstand gekomen en daarom is dit wel heel erg mooi”, vervolgt de oefenmeester. Rutten begon afgelopen weekeinde met Anderlecht belabberd aan de kampioensronde van de Belgische competitie, met een 3-0 nederlaag tegen koploper Racing Genk. “We hebben het verschil kunnen zien tussen een kampioenkandidaat en een niet-kampioenkandidaat.”

“De cijfers liegen niet. Dit is een duidelijke en terechte overwinning voor RC Genk. Ik had van ons wel wat meer verwacht. Ik dacht dat we defensief stabieler zouden zijn. Met al onze goede bedoelingen geven we wel heel gemakkelijk de doelpunten weg”, aldus Rutten, wiens ploeg nu een achterstand van negen punten heeft op koploper Genk. “Deze nederlaag moeten we even wegstoppen. Dit is echt een teleurstelling. Maar de volgende wedstrijd zit er zo kort op, dat je hier niet in mag blijven hangen.”