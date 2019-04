Solskjaer reageert op kritische Van Gaal: ‘Zolang je intentie maar aanvallen is’

Louis van Gaal liet zich vorige week kritisch uit over Ole Gunnar Solskjaer, die onlangs door Manchester United definitief werd aangesteld als manager. De 67-jarige oefenmeester in ruste stelde dat de Noor, evenals zijn voorganger José Mourinho, de ‘bus parkeert’. Solskjaer respecteert de mening van Van Gaal, maar is het niet helemaal eens met de kritiek op zijn speelstijl.

“Van Gaal mag zijn mening hebben. We hebben naar onze wedstrijden gekeken en in enkele duels hebben we hoog drukgezet, ballen vroeg veroverd en gedomineerd. Hij heeft het waarschijnlijk over de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain, waarin we goed moesten verdedigen en gokten op de omschakeling. Het gaat erom waar je de bal weet te veroveren”, zo tekent The Independent op uit de mond van Solskjaer.

“Je moet de bal veroveren om weer te kunnen aanvallen, maar er zijn in mijn ogen twee manieren. Waarom zou je niet snel omschakelen, zoals wij tegen Watford (2-1 zege, red.) deden? Zolang je intentie maar aanvallen is, zodra je de bal hebt veroverd”, vervolgt de Noorse oefenmeester, die afgelopen week een contract tot medio 2022 ondertekende bij Manchester United. “Het gaat er bij ieder team om dat je goed speelt als je niet in balbezit bent. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je een goede kans.”

“Of je nu hoog druk zet, de tegenstander een beetje laat komen of inzakt: je kan daarmee variëren. De meeste spelers in mijn selectie hebben onder Sir Alex Ferguson, David Moyes, Van Gaal of Mourinho gespeeld, dus qua opleiding zit het wel goed. Ze kennen meerdere manieren van spelen”, besluit Solskjaer, wiens ploeg momenteel de vierde plaats in de Premier League bezet. Dinsdagavond gaat Manchester United op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.