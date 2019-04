Waterreus: ‘Als signaal naar die lui zou Ajax hem gewoon moeten contracteren’

Er was de afgelopen week het nodige te doen rond Kjell Scherpen. De negentienjarige doelman van FC Emmen is naar verluidt dicht bij een transfer naar Ajax, tot ongenoegen van een klein deel van de Amsterdamse aanhang. Dat zij zich druk maakten over een aantal tweets die Scherpen op elfjarige leeftijd verstuurde, vindt Ronald Waterreus onbegrijpelijk.

“Een negentienjarige prof die als elfjarige (ik herhaal: ELF) wat domme dingen twitterde en daar nu verantwoording over af moet leggen? Nota bene aan een stel hersenlozen, zichzelf noemende Ajax-supporters, die hem 'verbieden' naar Amsterdam te komen? Alleen al als signaal naar die lui zou Ajax die jongen - een groot talent - gewoon moeten contracteren”, schrijft Waterreus in zijn column in de Limburger.

Dat Scherpen in een eerder stadium ook liet doorschemeren dat Feyenoord zijn favoriete club is, zorgde ervoor dat de F-Side via sociale media liet weten dat de doelman niet welkom is in Amsterdam. Scherpen liet zondag tegenover de NOS weten dat hij is geschrokken van de ophef die zijn oude tweets en uitspraken verzorgen. “Vroeger ben ik ook jong geweest. Je zet misschien wat domme dingen op internet. Daar komt men nu op terug, voor mij is dat kloten.”

“Ik schenk daar verder geen aandacht aan, ik denk dat de rest dat ook niet moet doen. Je schrikt er wel van als het zo los gaat. Het hoort erbij, zeggen ze dan. Aan het begin kon ik erom lachen, maar als het later zo groot wordt gemaakt.... Het is schrikken en door”, ging de jonge doelman verder. De ophef beïnvloedt de keuze van Scherpen niet. “Zeker niet. Er blijven altijd mensen die blij met je zijn, en die niet blij met je zijn. Dat is nu ook het geval, maar het heeft verder geen invloed op mijn beslissing.”