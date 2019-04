Dusan Tadic: ‘Björn Kuipers is de beste scheidsrechter ter wereld’

Met een rake strafschop bezorgde Dusan Tadic Ajax zondagmiddag de voorsprong in de wedstrijd tegen PSV, die uiteindelijk met 3-1 gewonnen werd. De Servische aanvaller is van mening dat de Amsterdammers het duel uiteindelijk op karakter hebben gewonnen. Daarnaast is Tadic in gesprek met Voetbal International lovend over scheidsrechter Björn Kuipers.

Met een rode kaart voor Noussair Mazraoui en een strafschop voor Ajax, allebei gegeven na inmenging van de VAR, had Kuipers een hoofdrol in de topper. Tadic vond de rode prent voor zijn ploeggenoot terecht na het zien van de beelden. “Ik denk dat het een rode kaart was, ja. Björn Kuipers is de beste scheidsrechter ter wereld, dus we moeten iedere beslissing van hem vertrouwen”, stelt Tadic, die spreekt van een ‘hele gekke wedstrijd’.

“Tot de rode kaart hadden we volledige controle. Daarna moesten ons aanpassen aan de situatie en dat hebben we goed gedaan, we hebben goed verdedigd met tien man. Het was heel moeilijk, maar we hebben deze wedstrijd op karakter gewonnen. Het is belangrijk dat we hebben laten zien hoe we moeten knokken. De fans geven ons veel energie”, zo gaat de Serviër verder. Ajax nadert koploper PSV door de zege tot op twee punten. Nadat de ploeg van trainer Erik ten Hag met tien man kwam te staan en de gelijkmaker moest incasseren, leek een overwinning even ver weg.

“Het was een moeilijk moment, met de rode kaart en het doelpunt. We hebben daarna karakter en mentaliteit getoond, dit resultaat is geweldig voor de groep”, beaamt Tadic. Vanaf elf meter zorgde hij een kwartier voor tijd voor de 2-1 in de Johan Cruijff ArenA. “Ik neem graag verantwoordelijkheid, al is het een lastig moment. Je kan vooral veel verliezen, niet zoveel winnen. Je moet gefocust zijn en proberen de bal binnen te schieten, want dat verwacht iedereen van je.”