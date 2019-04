Matthijs de Ligt geniet: ‘Hij heeft ons in de kleedkamer allemaal bedankt’

Noussair Mazraoui zette zondag de topper tussen Ajax en PSV in vuur en vlam. Door een onhandige overtreding op Angeliño liet de verdediger het team van Erik ten Hag met tien man achter en kon het bezoek uit Eindhoven aanvankelijk terug in de wedstrijd komen. Ajax stapte uiteindelijk toch als winnaar van het veld, tot opluchting van Mazraoui.

In de kleedkamer zei Mazraoui: ‘dankjewel jongens’. “Noussair heeft ons allemaal bedankt en wij zijn heel blij dat we een schuldgevoel bij hem hebben kunnen wegspelen”, vertelt Matthijs de Ligt maandag in De Telegraaf. “We hebben veerkracht getoond en een geweldige overwinning geboekt. We waren heel fel, maakten veel overtredingen en dat is ook wat er in zulke wedstrijden wordt gevraagd.”

“De rode kaart van Noes was jeugdigheid, maar stond wel symbool voor de manier waarop wij speelden: op het randje, het scherp van de snede”, benadrukte de verdediger annex captain van Ajax. “De fifty-fifty-duels waren bijna allemaal voor ons, maar dit viel net even verkeerd. Op het moment dat hij de overtreding maakte, dacht ik al: oei.”

Ajax verkleinde de achterstand tot twee punten. Zowel PSV als Ajax heeft in de resterende zeven speelrondes nog een aantal lastige uitwedstrijden voor de boeg. Zo gaat de ploeg van Mark van Bommel nog op bezoek bij onder meer Vitesse en AZ en wacht het team van Ten Hag visites aan Willem II en FC Groningen.