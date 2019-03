Kees Jansma komt met nieuwe kandidaten voor vacature in De Kuip

Feyenoord is de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur gestart. Na dit seizoen neemt Martin van Geel afscheid en tot nu toe werden vier kandidaten genoemd om hem op te volgen in De Kuip: Max Huiberts (AZ), Joris Mathijsen (Willem II), Ted van Leeuwen (FC Twente) en Henk van Stee (Sparta Rotterdam). Volgens Kees Jansma zijn er echter nog meer opties voor Feyenoord.

Bij Studio Voetbal zegt Jansma dat hij drie man kent op het lijstje van Feyenoord. "Ferry de Haan van Excelsior. Komt uit een Feyenoord-familie, kent het Rotterdamse bedrijfsleven en heeft veel contacten. Hij heeft op lager niveau dit werk al gedaan. De tweede is Joris Mathijsen. Die komt natuurlijk ook bij Feyenoord vandaan. Hij heeft het bij Willem II op de achtergrond zeer redelijk gedaan."

"De laatste die ik ken, is Jordy Zuidam van FC Utrecht. Die heeft daar ook op goede wijze gefunctioneerd", aldus Jansma. Van Geel was sinds 2011 werkzaam als td van Feyenoord. Hij liet op de website van de Rotterdammers weten ‘ruimte te maken vanwege de vele negatieve aandacht die er nu is voor hem’, maar journalist Martijn Krabbendam stelde vrijdag dat Van Geel niet uit eigen beweging vertrok.

De journalist van Voetbal International stelde in het televisieprogramma Veronica Inside namelijk dat Toon van Bodegom, de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord, een grote vinger in de pap heeft gehad. "De nieuwe voorzitter van de RvC heeft gewoon ingegrepen", was Krabbendam resoluut.