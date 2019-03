‘Ajax werkt nog altijd aan miljoenendeal voor lieveling van Lionel Messi’

Ajax is Cristian Pavón nog niet vergeten, zo verzekeren diverse Argentijnse media zondagavond. De buitenspeler van Boca Juniors wordt al enkele jaren met Ajax in verband gebracht, maar het is altijd de vraag gebleven hoe serieus de belangstelling was. Volgens radioprogramma El Crack Deportivo op Radio Génesis is directeur spelersbeleid Marc Overmars nog altijd gecharmeerd van de aanvaller.

Ajax volgt Pavón al sinds medio 2017, zo weet men. "En ondanks dat Cristian de laatste tijd in mindere vorm is, heeft Ajax altijd een goede indruk van hem gehad." Pavón was dit seizoen goed voor veertien competitiewedstrijden in de Primera División, waarin hij vier doelpunten maakte en twee assists gaf. Door blessureleed stond hij de afgelopen zes officiële wedstrijden aan de kant, maar vrijdagnacht vierde hij zijn rentree met een doelpunt en assist tegen Banfield (2-0 zege).

Pavón kwam in zijn loopbaan tot elf interlands, waarvan vier op het afgelopen WK. Hij kwam in alle groepswedstrijden van Argentinië tot een invalbeurt en had een basisplaats in de verloren achtste finale tegen Frankrijk (4-3). Na het toernooi werd Pavón in verband gebracht met Barcelona en bewierookt door Lionel Messi, die hem 'een nieuwe partner' en 'een heel goede speler' noemde. "Hij is heel snel en een heel ander type dan al onze andere spelers", zei de ster van Barcelona.

Het leidde tot geruchten dat Messi de clubleiding van Barcelona vroeg om werk te maken van de komst van zijn landgenoot. Pávon kreeg vervolgens een nieuw contract tot medio 2022 met een afkoopsom van 42,5 miljoen euro. Boca Juniors beseft echter dat een dergelijke transfersom niet realistisch is. Ajax zou bereid zijn om tussen de 9 en 10,5 miljoen euro te betalen voor Pavón. Sportief directeur Nicolás Burdisso is momenteel in Europa en sprak recentelijk met Ajax over een eventuele transfer, aldus fanaccount Información CABJ op Twitter.

In het verleden werden behalve Barcelona ook clubs als AS Monaco en Zenit Sint-Petersburg al in verband gebracht met de rechtsbuiten. Inmiddels zou naast Ajax ook Newcastle United interesse hebben; de Premier League-club wil negen miljoen euro neertellen voor Pavón. De 23-jarige Argentijn kwam in zijn gehele carrière tot 79 competitiewedstrijden en verzorgde daarin 21 doelpunten en 23 assists.